Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Rusya, darbeci Hafter'i ikna edemeyerek zor durumda kaldı

Libya'daki iç çatışmaları sona erdirmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 17 Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması kapsamında yürütme ve danışma kurumu olarak kurulan, ülkenin farklı kabile, etnik kimlik ve bölgelerinden 145 üyeli Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin Başkanı Mişri, AA muhabirine, Moskova'daki ateşkes görüşmeleri ve Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansı ile yansımalarını değerlendirdi.

"RUSYA ZOR DURUMDA KALDI"

Mişri, Libyalıların kanının akmaması için Rusya ile Türkiye'nin girişimiyle sağlanan Moskova buluşmasında oldukça esnek olmaya gayret ettiklerini ancak Hafter tarafının masadan kalkmak için ürettiği bahanelerin herkesçe görüldüğünü ifade etti.

Rusya'nın Hafter'i ateşkes metnini imzalama konusunda ikna edebileceğine inanmadığını dile getiren Mişri, "Rusya Hafter'i ikna edemeyerek zor durumda kaldı." dedi.

Mişri, "Libya'da siyasi açıdan çok esneğiz ve geçiş dönemini geride bırakarak bir an önce genel ve başkanlık seçimlerine gidilmesi noktasında istekliyiz. Ancak sivil yönetimlere darbe yapacak güce sahip Hafter veya başka askeri unsurların varlıklarını korumalarına da müsaade etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

"SUÇLULAR ÖDÜLLENDİRİLMEMELİ"

Hafter'in bugüne kadar varılan tüm anlaşmaları ihlal ettiğini hatırlatan Mişri, kendilerinin hiç kimseyle bir düşmanlıkları olmadığını ancak "suçluların da ödüllendirilmek yerine cezalarını çekmeleri gerektiğini" belirtti.

Hafter'in ateşkes metnini imzalamadığını dolayısıyla da başkent Trablus'a yönelik saldırılarıyla ateşkesi ihlal ettiğini dile getiren Mişri, "BM barış gücünün Libya'ya gelmesini istemediklerini ve bunun yerine Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı ordunun bölgeyi saldırılara karşı koruyabilecek şekilde güçlendirilmesini talep ettiklerini" ifade etti.

"KONFERASLARDA ANLAŞMALARIN TÜMÜ HAFTER TARAFINDAN İHLAL EDİLİYOR"

"Konferanslarda anlaşmalar sağlanıyor ancak bunların tümü Hafter tarafından ihlal ediliyor"

Hafter'in "düşmanca saldırılarına karşı koymak için her yola başvurmaktan geri durmayacaklarını" söyleyen Mişri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Berlin Konferansı'na gelirken daha önce organize edilen toplantıları bildiğimiz için bu konferanstan da pek bir sonuç çıkmasını beklemiyorduk. Bu konuda bizi haklı çıkaran çok basit bir sebebimiz var. Şu ana kadar ulaştığımız sonuçların uygulanmasını garanti altına alacak açık bir mekanizma oluşturulamadı. Konferanslarda anlaşmalar sağlanıyor ancak bunların tümü suçlu Hafter tarafından ihlal ediliyor. Dolayısıyla hiçbir garanti yok. Elimizde kalan tek garanti kendimizi ve bölgemizi koruyacağımız bir güç oluşturmak."



