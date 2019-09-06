Leke yeni sezon ne zaman başlıyor? Leke dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

  • Bist 100
    99191.4
  • Dolar
    5,7066
  • Euro
    6,3102
  • Altın
    279,3120
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İmamoğlu'nun vekili Hüseyin Aksu, Mercedes sorusuna bakın ne yanıt verdi! İmamoğlu'nun vekili Hüseyin Aksu, Mercedes sorusuna bakın ne yanıt verdi!
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı
Emre Can, Real Betis'e transfer oluyor Emre Can, Real Betis'e transfer oluyor
Linnes, Ocak ayında İngiltere'ye gidecek Linnes, Ocak ayında İngiltere'ye gidecek
FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak
Saudi Aramco'da yönetim değişikliği halka arzı hızlandıracak Saudi Aramco'da yönetim değişikliği halka arzı hızlandıracak
ALES 2 sınavı 2019 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç soru, ALES kaç dakika? ALES 2 sınavı 2019 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç soru, ALES kaç dakika?
ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret
Forvet hattında oynayan oyuncuların formsuzluğu Şenol Güneş'i düşündürüyor Forvet hattında oynayan oyuncuların formsuzluğu Şenol Güneş'i düşündürüyor
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı!
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi
İstanbul Havalimanı'na 'Hızlı Metro' rekor hızla ilerliyor İstanbul Havalimanı'na 'Hızlı Metro' rekor hızla ilerliyor
Bakan Selçuk tanıttı! İşte yeni okul zili ve sözleri Bakan Selçuk tanıttı! İşte yeni okul zili ve sözleri
FIBA Dünya Kupası'na NBA damgası FIBA Dünya Kupası'na NBA damgası
Bakan Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılında ilköğretim için hazırlanan okul zili ve şarkısını tanıttı Bakan Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılında ilköğretim için hazırlanan okul zili ve şarkısını tanıttı
'Çin, Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline geldi' 'Çin, Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline geldi'
UEFA'dan Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'a görev UEFA'dan Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'a görev
ABD'nin "kapatıldı" dediği PKK/YPG çukurlarının son hali görüntüledi ABD'nin "kapatıldı" dediği PKK/YPG çukurlarının son hali görüntüledi
ABD'nin 'kapatıldı' dediği çukurların son hali ABD'nin 'kapatıldı' dediği çukurların son hali
HDP binası önünde oturma eylemi: Terör örgütü PKK'ya kaçırılan gözü yaşlı annelerin sayısı 11'e yükseldi HDP binası önünde oturma eylemi: Terör örgütü PKK'ya kaçırılan gözü yaşlı annelerin sayısı 11'e yükseldi
DGS e-kayıt ne zaman yapılır? DGS elektronik kayıt tarihleri 2019! DGS e-kayıt ne zaman yapılır? DGS elektronik kayıt tarihleri 2019!
6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31 Ekim'de toplanacak 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31 Ekim'de toplanacak
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Boris Johnson'a açılan davayı reddetti İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Boris Johnson'a açılan davayı reddetti
Türk hekimlerden kalp pili ameliyatında yeni yöntem Türk hekimlerden kalp pili ameliyatında yeni yöntem

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Eylül 2019 Cuma 14:21:56 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 14:23:26

Leke yeni sezon ne zaman başlıyor? Leke dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Eylül ayının gelmesi ile diziler yeni sezonlarını yayınlamaya başladı. Diziseverler takip ettikleri ve yaz dönemi boyunca merakla beklediği dizilerin yeni sezon tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Leke dizisi de onlardan biri. "Leke yeni sezon ne zaman başlıyor? Leke dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yayınlanan 9. bölümü ile sezon finali yapan Leke dizisinin yeni sezonunda olacaklar merak ediliyor.

Leke yeni sezon ne zaman başlıyor? Leke dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon yeni başlayan ve bir hayran kitlesine sahip olan Leke dizini Kanal D ekranlarında seyircileri ile buluşuyor. Haziran'da yayınlanan 9. bölümü ile sezon finali yapan Leke dizisinin yeni sezonunda Yasemin ve Cem arasında neler yaşanacağı merak ediliyor. Leke yeni sezon tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor.

LEKE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Leke dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Dizinin Eylül ya da Ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Leke yeni sezon tarihinin açıklanması ile haberimiz içerisinde yer alacak.

LEKE YENİ SEZON FRAFMANI YAYINLANDI MI?

Leke dizisi yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. Yeni sezonda Yasemin ve Cem arasında neler olacağını merak edenler fragmanın yayınlanmasını bekliyor.

LEKE SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Arda elinde kanıtla, tekne baskını ve kendisinin kaybolmasıyla ilgili yaşadıklarını anlatınca Cem dağılır.  Yasemin, kendisini savunacak mı? Cem, Yasemin defterini zor olsa da kapatmaya çalışır. Anlatılanlara inanmayan tek kişi ise Ekber’dir. Ekber gerçeklerin peşine düşecek mi? Yasemin ve Şirin; Meto’dan, Birkan’ın, Serpil’in kardeşi olduğunu öğrenir. Hayatları tehlikede olan Yasemin ve Şirin’e Meto yardım eder. İki arkadaş, Serpil ve Birkan’dan nasıl kurtulacak?, Yasemin, Şirin ve Meto, Hakan Müdür’e her şeyi anlatmaya gider. O sırada Yasemin’in çalan telefonu tüm olayların seyrini değiştirir!  Cem, Yasemin'den ayrılmanın verdiği üzüntüyle Belkıs’la yüzleşir. Cem’in, Belkıs’a yapacağı itiraf şok etkisi yaratır. Cem’in, Belkıs’tan sakladığı sır nedir? Köşeye iyice sıkışan Serpil ve Birkan, Yasemin ve Şirin’in kendilerini ihbar etmelerinden korkar. Yolun sonuna yaklaşan iki kardeş gözlerini iyice karartır. Yasemin’i nasıl bir tehlike bekliyor? Sevgi Evi’ne ulaşan Vakıf çalışanı, Murat’ı ameliyat ettirmek istediklerini söyler. Aldığı haberle çok mutlu olan Yasemin, Murat’ın ameliyat gününü beklerken vakfın arkasında Cem’in olduğunu öğrenecek mi? Yasemin, Şirin ve Meto, Hakan Müdür’e her şeyi anlatmaya gider. O sırada Yasemin’in çalan telefonu tüm olayların seyrini değiştirir.

LEKE OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı "Leke" dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı yapımda ayrıca Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç, Nurinisa Yıldırım, Ferdi Sancar, Tuğçe Açıkgöz, Lale Başar, Selahattin Paşalı, Kerim Tuna Kaba, Yağmur Özbasmacı, Ziya Çiçek, Serap Öner, Aslı Turanlı, Mert Asutay, Mehmet Avcı ve Ali Savaşçı rol alıyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ