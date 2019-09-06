Leke yeni sezon ne zaman başlıyor? Leke dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon yeni başlayan ve bir hayran kitlesine sahip olan Leke dizini Kanal D ekranlarında seyircileri ile buluşuyor. Haziran'da yayınlanan 9. bölümü ile sezon finali yapan Leke dizisinin yeni sezonunda Yasemin ve Cem arasında neler yaşanacağı merak ediliyor. Leke yeni sezon tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor.

LEKE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Leke dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Dizinin Eylül ya da Ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Leke yeni sezon tarihinin açıklanması ile haberimiz içerisinde yer alacak.

LEKE YENİ SEZON FRAFMANI YAYINLANDI MI?

Leke dizisi yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. Yeni sezonda Yasemin ve Cem arasında neler olacağını merak edenler fragmanın yayınlanmasını bekliyor.

LEKE SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Arda elinde kanıtla, tekne baskını ve kendisinin kaybolmasıyla ilgili yaşadıklarını anlatınca Cem dağılır. Yasemin, kendisini savunacak mı? Cem, Yasemin defterini zor olsa da kapatmaya çalışır. Anlatılanlara inanmayan tek kişi ise Ekber’dir. Ekber gerçeklerin peşine düşecek mi? Yasemin ve Şirin; Meto’dan, Birkan’ın, Serpil’in kardeşi olduğunu öğrenir. Hayatları tehlikede olan Yasemin ve Şirin’e Meto yardım eder. İki arkadaş, Serpil ve Birkan’dan nasıl kurtulacak?, Yasemin, Şirin ve Meto, Hakan Müdür’e her şeyi anlatmaya gider. O sırada Yasemin’in çalan telefonu tüm olayların seyrini değiştirir! Cem, Yasemin'den ayrılmanın verdiği üzüntüyle Belkıs’la yüzleşir. Cem’in, Belkıs’a yapacağı itiraf şok etkisi yaratır. Cem’in, Belkıs’tan sakladığı sır nedir? Köşeye iyice sıkışan Serpil ve Birkan, Yasemin ve Şirin’in kendilerini ihbar etmelerinden korkar. Yolun sonuna yaklaşan iki kardeş gözlerini iyice karartır. Yasemin’i nasıl bir tehlike bekliyor? Sevgi Evi’ne ulaşan Vakıf çalışanı, Murat’ı ameliyat ettirmek istediklerini söyler. Aldığı haberle çok mutlu olan Yasemin, Murat’ın ameliyat gününü beklerken vakfın arkasında Cem’in olduğunu öğrenecek mi? Yasemin, Şirin ve Meto, Hakan Müdür’e her şeyi anlatmaya gider. O sırada Yasemin’in çalan telefonu tüm olayların seyrini değiştirir.

LEKE OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı "Leke" dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı yapımda ayrıca Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç, Nurinisa Yıldırım, Ferdi Sancar, Tuğçe Açıkgöz, Lale Başar, Selahattin Paşalı, Kerim Tuna Kaba, Yağmur Özbasmacı, Ziya Çiçek, Serap Öner, Aslı Turanlı, Mert Asutay, Mehmet Avcı ve Ali Savaşçı rol alıyor.