"Laf değil icraat bekliyoruz"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Erdoğan, Avrupa ülkelerini Suriye konusunda uyardı, güvenli bölge tesisi için ABD’ye de 2 hafta süre verdi. Ankara’daki üçlü Suriye zirvesinde çok önemli kararlar aldıklarını belirten Erdoğan, “Suriye topraklarının dörtte birinden fazlasını işgal eden Fırat’ın doğusundaki bölücü terör örgütüyle ilgili endişelerimizin muhataplarımız tarafından da önemli ölçüde paylaşıldığını gördük” dedi.

PLANIMIZI DEVREYE SOKACAĞIZ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum, Amerika ile yürüttüğümüz güvenli bölge çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını özellikle güçlendirdi. Zirve sırasında ve sonrasında yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi 2 hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Avrupa ülkelerinden, hem İdlib hem Fırat’ın doğusu konusunda çok daha güçlü bir destek bekliyoruz. Artık laf bizi doyurmuyor. Laf ola beri gele yok, icraat bekliyoruz.”

BATI DA BENZERİNİ YAPSIN

Başkan Erdoğan, 3 milyon 600 bin mülteciyi Türkiye’de ağırladıklarını belirterek, “Dünyada bunun benzeri yok. Öyleyse Batı’nın da bunun benzerini yapması lazım. Şayet İdlib’de sükuneti hızla sağlamazsak bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın yükünü kaldıramayacağımızı açıkça söylüyoruz. Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle, buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa’da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN SAMİMİ ÇABALARI

Her iki hususun Türkiye kadar Avrupa’yı da yakından ilgilendirdiğine işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin mücadelesine verilen desteğin samimiyeti ve boyutu, bu sorunların çözümüne veya derinleşmesine yol açacaktır. Biz kendi sınır güvenliğimizi garantiye alma yanında özellikle Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir çözüm için samimi çaba göstermekten asla vazgeçmedik. Buna karşılık bölgede etkinlik gösteren her ülkenin aynı tavır içinde olmadığı da bir gerçektir. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır.”

Başkan Erdoğan Akademik Yıl Açılış Töreni’nde öğrencilerle sohbet edip birlikte fotoğraf çektirdi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TİCARİ KURUM DEĞİL

Erdoğan, vakıf adı altında bazı üniversitelerin ticari faaliyette bulunduğunu belirterek bilimsel çalışmalara yönelmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yükseköğrenim alanını, yenilikçi bir anlayışla sürekli daha da ileriye götürmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, “Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek, daha çok yapılan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız. Bilhassa kalite odaklı gelişme için” ifadelerini kullandı. Bu üniversitelerin adlarının “vakıf” olduğunu ancak vakıf olmaktan çıkıp, tamamen ticari çalıştıklarını belirten Erdoğan, “Vakıf dediğimiz zaman farklı şeyler anlıyoruz. Öğrencisinin cebinden ne çıkacak o değil, tam aksine vakıfta, ecdat nasıl tanımlıyor; ‘Cebi hümayunundan ödemek suretiyle’ diyor. Şimdi de bizim vakıf üniversitelerinin patronları, kendi cebi hümayunlarından değil, orayı doldurmak için gayret ediyorlar. Buna bakmamız lazım” diye konuştu.

GAZiLER GÜNÜ MESAJI

Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Göğüslerini vatanlarının selameti için siper etmiş olan şehit ve gazilerimiz, milletimizin nezdinde en muteber mertebeye erişmişlerdir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır” dedi.