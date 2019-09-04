  • Bist 100
    99517.6
  • Dolar
    5,6694
  • Euro
    6,2451
  • Altın
    279,9970
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Serenay Sarıkaya da tayt modasına uydu Serenay Sarıkaya da tayt modasına uydu
Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi
Tokat domatesi ekmek kapıları oldu Tokat domatesi ekmek kapıları oldu
Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı
İhracat rakamları açıklandı İhracat rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor
Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor
E-sigara akciğere 'tatlı tatlı' hasar veriyor E-sigara akciğere 'tatlı tatlı' hasar veriyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi
İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor
1. sınıflar ne zaman başlıyor 2019? 1. sınıf ihtiyaç listesi 2019 sizlerle 1. sınıflar ne zaman başlıyor 2019? 1. sınıf ihtiyaç listesi 2019 sizlerle
'Laf bitti tünel bitmedi' sözüyle fenomen olan şahıs ortaya çıktı: Teröristlerin tehdidi yüzünden soyadını değiştirdi 'Laf bitti tünel bitmedi' sözüyle fenomen olan şahıs ortaya çıktı: Teröristlerin tehdidi yüzünden soyadını değiştirdi
CerModern 'tarihin sıfır noktasına' yolculuğa çıkaracak CerModern 'tarihin sıfır noktasına' yolculuğa çıkaracak
Kediye işkence yapıp kanıyla çeşme mermerine yazı yazmışlar Kediye işkence yapıp kanıyla çeşme mermerine yazı yazmışlar
2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdiler 2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdiler
Caretta carettalar, Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler ise şok oldu Caretta carettalar, Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler ise şok oldu
Galatasaray'da 'liderlik' krizi yaşanıyor Galatasaray'da 'liderlik' krizi yaşanıyor
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Bakan Koca'dan okul döneminde beslenme uyarıları Bakan Koca'dan okul döneminde beslenme uyarıları
DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Beşiktaş'ın sıra dışı teklifini reddettiği ortaya çıktı! Beşiktaş'ın sıra dışı teklifini reddettiği ortaya çıktı!
Yedinci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar Yedinci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar
Falcao topa dokunmadan milyonlar kazandıracak Falcao topa dokunmadan milyonlar kazandıracak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:47:27 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:51:10

'Laf bitti tünel bitmedi' sözüyle fenomen olan şahıs ortaya çıktı: Teröristlerin tehdidi yüzünden soyadını değiştirdi

"Laf bitti tünel bitmedi" sözüyle fenomen olan ve Cumhurbaşkanının da mitinglerinde videosunu paylaştığı Taner Mete ortaya çıktı. Mete, o günden sonra hayatının değiştiğini ve PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinden aldığı tehditler yüzünden soyadını bile değiştirdiğini belirtti. Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videosunu paylaşmasının kendisini gururlandırdığını ve tek isteğinin Cumhurbaşkanı ile bir fotoğraf çektirmek olduğunu söyledi.

“Bir günde 5 bin arkadaş beni ekledi”

Videoyu paylaştıktan sonra sosyal medyada bir günde 5 bin kişinin kendisini eklediğini ifade eden Mete,  “Facebook’ta 25 30 tane arkadaşım varken, videodan sonra 5 bin arkadaş sınırını doldurdum” dedi.
  
“O tüneli görünce kendimi tutamadım”

Dağın içinde tüneli görünce kendini tutamadığını ifade eden Mete, “Ben Türksat’ın iletişim çanaklarını falan kuruyorum. Göksun tarafından ana yola geldim baktım yolu kapatmışlar. Çok sinirlendim bir baktım ki yolu sola çevirmişler dağın içine yönlendirdiler. Yanımda bir arkadaşım vardı. Yahu dedim bu dağa yoksa tünel mi yapmışlar. Arkadaşa telefonla çek dedim. Tünelin içine girince o öfkeyle doğaçlama ağzıma ne geldiyse saydım” şeklinde konuştu.

“Soy ismime kadar değiştirdim”

Aldığı tehditlerden dolayı soyadını bile değiştirdiğini söyleyen Mete, “O günden sonra hayatım değişti. Ben kendimi bilerek geri plana attım. Çünkü çok fazla tepki, tehdit aldım ben soy ismime kadar değiştirdim. Beni tehdit ettiler, dağa kaldırırız dediler sen ‘Hoca efendiye’ nasıl laf söylersin dediler. Aldığım tehdit ve küfürlerden dolayı Facebook hesabını kapattım. Eskiden soy ismim ‘Üvezoğlugil’di, soy ismimi ‘Mete’ olarak değiştirdim” ifadelerini kullandı.
  
“3-4 saatte gittiğim yolu 5 dakikada geçtim”

Daha önce 3-4 saatte gittiği yolu tünel sayesinde 5 dakikada geçtiğini vurgulayan Mete, “Görüntüyü 2015 yılında çektim. Bu arada ben Kahramanmaraşlı değilim Gaziantepliyim. Kışın biz o yolu 3-4 saatte gidiyoruz. Ben o gün Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden internet arızası nedeniyle bir köye gitmiştim. Dönüşte yolu kapatmışlardı çok öfkelenmiştim o öfkeyle bir baktım tünel var. Fark etmeden beni güzel yola çıkartmışlar. Yahu bir saatte gideceğim yolu 5 dakikada geçtim. Hani derler ya her şey yol mu, kardeşim gidemediğin yol senin değildir. Ulaşım her şeyin temelidir. Yolun gitmediği yerler gelişemez. Şu an Türkiye’de bir kadın İstanbul’dan Hakkari’ye kadar gidip ürününü satabiliyor. Eskiden Gaziantep’e gelmeye korkuyorlardı. Çünkü yollar kötüydü” ifadelerine yer verdi.

  “Tek isteğim Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf çektirmek”

  Tek isteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek olduğunu söyleyen Mete, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın benim videomu mitinglerinde paylaşması beni çok gururlandırdı. Tek isteğim, şu ölümlü dünyada Cumhurbaşkanımızla bir fotoğraf çektirmektir” diye konuştu.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ