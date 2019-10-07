La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? La Casa de Papel yeni sezon tarihi belli mi?
La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? La Casa de Papel yeni sezon tarihi belli mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. La Casa de Papel hayranları yeni sezonun ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. Soluksuz izlenen diziler arasında yer alan La Casa de Papel'in 3. sezonu 19 Temmuz'da yayınlanmıştı. Uluslararası başarıya sahip La Casa de Papel'in son sezonu 8 bölümden meydana geldi. 3. sezonu hemen bitiren izleyiciler heyecanla yeni sezonun geleceği günü bekliyor. Peki, La Casa de Papel yeni sezon tarihi belli mi? sorusunun yanıtı haberimizde..
Uluslararası başarıya imza atmış diziler arasında yerini alan La Casa de Papel, yoğun ilgi görüyor. La Casa de Papel'in 3 sezonunun izleyen diziseverler, yeni sezonun ne zaman çıkacağını merak ediyor. La Casa de Papel hayranları, dizinin yönetmeni Jess Colmenar tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? La Casa de Papel yeni sezon tarihi belli mi? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. La Casa de Papel yeni sezon ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.
LA CASA de PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını söylemişti. La Casa de Papel yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. La Casa de Papel yeni sezon tarihi açıklantıkdan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.
LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİYOR?
Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ve Premios Fénix'te En İyi Drama ödülünü kazanan sürükleyici suç dizisi La Casa De Papel'in tüm sezonları Netflix üzerinden izlenebiliyor.
LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI
Alvaro Morte - El Profesor
Ursula Corbero - Tokyo
Miguel Herrán - Rio
Pedro Alonso - Berlin
Darko Peric - Helsinki
Jaime Lorente - Denver
Esther Acebo - Stockholm
Alba Flores - Nairobi
YENİ KATILANLAR OYUNCULAR KİMLER?
Rodrigo de la Serna - Palermo
Luka Peros - Marsilya
Hovik Keuchkerian - Bogota
Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon
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