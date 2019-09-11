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11 Eylül 2019 Çarşamba 17:22:00 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:22:31

La Casa de Papel 4. sezon tarihi belli mi? La Casa de Papel yeni sezon ne zaman çıkacak?

La Casa de Papel yeni sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel 4. sezon tarihi belli mi? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yalnız Türkiye gündeminde değil, birçok ülkede diziseverler tarafından tam not alarak uluslararası başarıya imza atan La Casa de Papel çok konuşulan diziler arasında yer alıyor. İlk kez 2017 Mayıs ayında yayınlanan La Casa de Papel, bugüne kadar 3 sezon olarak yayınlandı. La Casa de Papel'in son sezonu 19 Temmuz 2019 tarihinde izleyicilerle buluştu. 8 bölümlük son sezonu da bitiren La Casa de Papel müptelaları yeni sezonu bekliyor.

La Casa de Papel, diziseverler tarafından soluksuz izlenen diziler arasında yer alıyor. Uluslararası başarıya sahip La Casa de Papel'in 3. sezonu 19 Temmuz'da yayınlanmıştı. 8 bölümlük sezonu hemen bitiren izleyiciler "La Casa de Papel yeni sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel 4. sezon tarihi belli mi?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. La Casa de Papel yeni sezonun bir an önce çıkmasını isteyen La Casa de Papel hayranları, dizinin yönetmeni Jess Colmenar tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. La Casa de Papel yeni sezon ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.

LA CASA de PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını söylemişti. La Casa de Papel yeni sezon tarihi şuan için henüz belli değil. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ve Premios Fénix'te En İyi Drama ödülünü kazanan sürükleyici suç dizisi La Casa de Papel yeni sezon tarihi açıklantıkdan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİYOR?

La Casa De Papel'in tüm sezonları Netflix üzerinden izlenebiliyor. 

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Alvaro Morte - El Profesor
 
Ursula Corbero - Tokyo
 
Miguel Herrán - Rio

Pedro Alonso - Berlin
 
Darko Peric - Helsinki
 
Jaime Lorente - Denver
 
Esther Acebo - Stockholm
 
Alba Flores - Nairobi

YENİ KATILANLAR OYUNCULAR KİMLER?

Rodrigo de la Serna - Palermo

Luka Peros - Marsilya

Hovik Keuchkerian - Bogota

Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon

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