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24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43:52 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:47:17

La Casa De Papel 4. sezon yayınlanacak mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel disizi hakkında internette araştırmalar yapılıyor. Dizi tutkunlarının merakla beklediği La Casa De Papel'in 3. sezonu geçtiğimiz cuma günü çıktı. Tüm dünyada internet üzerinden ilgiyle izlenen La Casa de Papel'in yeni sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. 8 bölümlük 3. sezonu bitiren dizi severler La Casa de Papel 4. sezonu yayınlanacak mı? La Casa de Papel 4. sezonu ne zaman başlayacak? diye sormaya başladı. La Casa de Papel dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

La Casa De Papel'in merakla beklenen 3. sezonu geçtiğimiz cuma günü seyircileri ile buluştu. 8 bölümük sezonu bitiren La Casa De Papel tutkunları  La Casa de Papel 4. sezonu yayınlanacak mı? La Casa de Papel 4. sezonu ne zaman başlayacak? diye sormaya başladı.  İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında 4. sezon hakkında bilgiler verdi.

La Casa De Papel 3. sezonda bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitliyor. Dizi tutkunları soluksuz izlediği 3. sezondan sonra daha şimdiden 4. Sezon için sabırsız bir şekilde beklemeye başladı. 

Türkiye'den Ankara ya da İstanbul'un da dahil edilebileceğinin konuşulması ile daha fazla dikkat çeken La Casa De Papel'in 3. sezonu için 1 seneyi aşan süre beklenilmişti.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa de Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında verildi. 19 Temmuz’da izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni sezonu için de onay alındı. İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını dile getirdi. 

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİYOR?

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ve Premios Fénix'te En İyi Drama ödülünü kazanan sürükleyici suç dizisi La Casa De Papel'in tüm sezonları Netflix üzerinden izlenebiliyor. 

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Alvaro Morte - El Profesor
 
Ursula Corbero - Tokyo
 
Miguel Herrán - Rio

Pedro Alonso - Berlin
 
Darko Peric - Helsinki
 
Jaime Lorente - Denver
 
Esther Acebo - Stockholm
 
Alba Flores - Nairobi

LA CASA DE PAPEL YENİ OYUNCULARI
 
Rodrigo de la Serna - Palermo
 
Luka Peros - Marsilya
 
Hovik Keuchkerian - Bogota
 
Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon

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