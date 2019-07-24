La Casa De Papel 4. sezon yayınlanacak mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel'in merakla beklenen 3. sezonu geçtiğimiz cuma günü seyircileri ile buluştu. 8 bölümük sezonu bitiren La Casa De Papel tutkunları La Casa de Papel 4. sezonu yayınlanacak mı? La Casa de Papel 4. sezonu ne zaman başlayacak? diye sormaya başladı. İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında 4. sezon hakkında bilgiler verdi.

La Casa De Papel 3. sezonda bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitliyor. Dizi tutkunları soluksuz izlediği 3. sezondan sonra daha şimdiden 4. Sezon için sabırsız bir şekilde beklemeye başladı.

Türkiye'den Ankara ya da İstanbul'un da dahil edilebileceğinin konuşulması ile daha fazla dikkat çeken La Casa De Papel'in 3. sezonu için 1 seneyi aşan süre beklenilmişti.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa de Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında verildi. 19 Temmuz’da izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni sezonu için de onay alındı. İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını dile getirdi.

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİYOR?

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ve Premios Fénix'te En İyi Drama ödülünü kazanan sürükleyici suç dizisi La Casa De Papel'in tüm sezonları Netflix üzerinden izlenebiliyor.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Alvaro Morte - El Profesor



Ursula Corbero - Tokyo



Miguel Herrán - Rio

Pedro Alonso - Berlin



Darko Peric - Helsinki



Jaime Lorente - Denver



Esther Acebo - Stockholm



Alba Flores - Nairobi

LA CASA DE PAPEL YENİ OYUNCULARI



Rodrigo de la Serna - Palermo



Luka Peros - Marsilya



Hovik Keuchkerian - Bogota



Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon