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29 Ağustos 2019 Perşembe 11:28:33 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:40:00

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvurusu sonuç sayfası

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt başvurusu sonuçlarının nereden görüntüleneceği merak ediliyor. Başvuru yapan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Başvuruların 26 Ağustos 2019 tarihinde sona erdiği KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK yurt başvuru sonuçlarına YurtKur'un sayfasından erişim sağlanabiliyor.

KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt başvurusu sonuçlarının nereden görüntüleneceği merak ediliyor. Başvuruların 26 Ağustos 2019 tarihinde sona erdiği KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK YURT BAŞVURUSU SONUÇ SAYFASI
 

KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

KYK yurt sonuçları e-devlet üzerinden ve KYK web sayfasından sorgulanabiliyor. Geçtiğimiz yıl yurtlara yerleştirmesi gerçekleştirilen adayların isimlerin listesi “yurtkur.gsb.gov.tr” adresinde yayınlanmıştı. Bu yıl da sonuç sorgulama işlemlerinin aynı adres üzerinden yapılması bekleniyor.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

KYK yurt sonuçları kapsamında ilk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, yedek yurt sonuçları için bekleyişe geçecek.

KYK YURT ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

Hükümet, devlet yurtlarının aylık ücretine yüzde 20 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Yeni ücret tarifesine göre, en düşük yurt ücreti 168 liradan 200 liraya çıkarıldı. 2019-2020 yılında 6 veya 8 kişilik odalarda kalacak en düşük yurt ücretlerine yapılan zam oranı yüzde 19’un üzerine çıktı. 

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak alınan güvence bedeli de en düşük yurt modelinde 224 liradan 273 liraya çıkarıldı. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira olarak belirlendi.

Devlet yurtlarında en yüksek 285 lira olan yurt modelindeki yatak ücreti de zamlı tarifede 340 liraya yükseldi. Bu yurtların güvence bedeli 380 liradan 465 liraya yükseltildi. Kıbrıs’taki devlet yurtları için ise zam yüzde 30’un üzerine çıkartılarak 300 lira olan ücretler 400 lira olarak belirlendi. 

KYK YURT ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

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