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08 Ekim 2019 Salı 17:06:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 17:06:21

KYK personel alımı şartları neler? KYK personel alımı ne zaman?

KYK personel alımı şartları neler? KYK personel alımı ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumunda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar KYK personel alımlarını yakından takip ediyor. KYK için 2019 yılı içerisinde 1000 personel alımı yapılmasının planlandığı açıklanmıştı. KYK için Türkiye genelindeki birçok ilde alım gerçekleşecek. Peki, alımların ne zaman yapılacağı ve alım koşullarının neler olduğu merak ediliyor. KYK personel alımı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

KYK için 2019 yılı içerisinde 1000 personel alımı yapılmasının planlandığı açıklanmıştı. KYK personel alımı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Alımlara başvurmak isteyen adaylar "KYK personel alımı ne zaman? KYK personel alımı şartları neler?" sorularının yanıtını arama motorlarında güncel olarak araştırıyor. Alımlar, KYK için Türkiye genelindeki birçok ilde gerçekleşecek. KYK personel alımların ne zaman yapılacağı ve alım koşullarının neler olduğu merak ediliyor. KYK personel alımı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

KYK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye’nin önemli kurumlarından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alımın ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. KYK, ilan detaylarını internet sitesi üzerinden duyuracak. KYK alım ilanı yayınlandıktan sonra tarihler haberimiz içerisinde yer alacak.

KYK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

KYK personel alımı şartları da henüz belli olmadı. Ancak aranan genel şartlar, son alımda yayınlanan başvuru şartları kapsamında yer aldı. KYK personel alımı genel koşulların şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

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