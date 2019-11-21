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21 Kasım 2019 Perşembe 15:20:22 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 15:21:39

KYK kartı nereden alınır? KYK kartı sorgulama ekranı

KYK kartı nereden alınır? merak ediliyor. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler "KYK kartımı nereden alacağım?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu KYK Burs Ödemeleri Ziraat Bankası Genç Bank Kart ile yapılıyor. KYK kartı sorgulama işlemi T.C. Kimlik Numarasıyla yapılıyor. KYK kartı sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor. İşte KYK kartı sorgulama ekranı...

KYK burs ve kredi kartının nereden çıkarılacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK kartı nereden alınır? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu KYK Burs Ödemeleri Ziraat Bankası Genç Bank Kart ile yapılıyor. KYK kartı sorgulama işlemi T.C. Kimlik Numarasıyla yapılıyor. KYK kartı sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor. İşte KYK kartı sorgulama ekranı..

KYK KARTI SORGULAMA EKRANI
 

KYK KARTI NEREDEN ALINIR?

KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

Farklı bir ildeyseniz Bankkart Genç’inizi teslim alabileceğiniz Şube/Hizmet Noktasını 0850 258 00 00  arayarak öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.

Bankkart Genç’inizin şifresini ATM, internet şube, mobil uygulamalarımız aracılığıyla alabilirsiniz.


        
Ayrıca, SIFRE yazıp aralarında boşluk bırakarak “Kartınızın son 6 hanesi, Anne Kızlık Soyadınızın  son 2 harfi veya Doğum Yeriniz, kartınızın arkasındaki 3 haneli güvenlik kodu” bilgilerinizi ekleyip  4757’e SMS göndererek de şifre alabilirsiniz.

Hesabınız açıldıktan sonra hayatinizi kolaylaştıracak Ziraat Mobil (Android / iOS) ve Bankkart Mobil (Android / iOS) uygulamalarını indirerek tüm bankacılık işlemlerinizi cep telefonunuzdan kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Avantajlı ürünlerimizden faydalanmak ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca size özel tüm fırsatları görüntülemek için www.bankkart.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

KYK kredi/burs onayınızı www.turkiye.gov.tr sitesinden vermeyi unutmayınız.
        
Belirtilen tarihte kartını teslim alamayan öğrenciler kartlarını teslim alabilecekleri alternatif tarihleri yine buradan sorgulayabilecektir

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