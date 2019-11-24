KYK ilk burs ne zaman yatar? KYK ilk ödeme ne zaman?
KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. KYK ilk burs ne zaman yatar? KYK ilk ödeme ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2019 KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde duyuruldu. KYK burs taahhütname onayı süresi ise 19 Kasım'da sona erdi. Öğrenciler şimdi burs ödemelerinin yapılacağı günü bekliyor. KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim ve Kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Peki, KYK ilk burs ne zaman yatar? yanıtı haberimizde..
KYK ilk burs ne zaman yatar? KYK ilk ödeme ne zaman? merak ediliyor. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla araştırıyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs ve kredi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı gün ve tarihe çevrildi. Öğrenciler şimdi burs ödemelerinin yapılacağı günü bekliyor. KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim ve Kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. KYK burs ödemelerinin yapıldığı tarihler ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.
KYK İLK BURS NE ZAMAN YATAR?
KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.
KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.
T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında
İkiyle bitenler ayın yedisinde
Dörtle bitenler ayın sekizinde
Altıyla bitenler ayın dokuzunda
Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.
KYK BURS KREDİ MİKTARLARI NE KADAR?
2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.
Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.
2020 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.
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