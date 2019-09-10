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10 Eylül 2019 Salı 09:16:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 09:16:51

KYK 3. yedek sonuçları ne zaman belli olacak? KYK 3. yedek sonuçları sorgulama ekranı 2019

KYK 3. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ve KYK 3. yedek sonuçları sorgulama sayfası merak ediliyor. KYK 2. yedek yerleştirme sonuçları bugün KYK'nın web sayfasından erişime açıldı. Öğrenciler sonuçları e-devlet sayfasından veya kimlik bilgileri ile giriş yaparak görüntüleyebildi. Ancak 2. yerleştirme sonuçlarına göre, bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK'nın 3. yedek yerleştirmeleri hakkında araştırma yapmaya başladı. 3. yedek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı daha önce duyurulmuştu.

KYK 2. yedek sonuçları dün erişime açıldı. Sonuçlarını görüntüleyen ve bir devlet yurduna yerleşemeyen öğrenciler, KYK 3. yedekleri hakkında araştırma yapmaya başladı. KYK 3. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 3. yedek sonuçları sorgulama sayfası merak ediliyor. KYK 3. yedek yerleştirme tarihini daha önce duyurmuştu. Yurt sonuçları KYK'nın web adresi üzerinden açıklanıyor.  KYK 3. yedek yerleştirmeleri ve KYK kayıtları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte KYK 3. yedek sonuç tarihi ve sonuç sayfası..

KYK 3. YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ilk yedek yerleştirmeleri 5 Eylül'de gerçekleşti. İkinci yedek yerleştirme sonuçları ise bugün erişime açıldı. Üçüncü yedek yerleştirme ise 12 Eylül'de yapılacak. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KYK 3. yedek sonuçları 12 Eylül'de açıklandıktan sonra aşağıdaki linkten sonuçlara erişim sağlanabilecek.

KYK 3. YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

İLK KAYIT ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

İlk kayıt ücretleri Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. 

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden “Yurt Taahhütname Onayı” yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 3 Eylül saat 22.45’e kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden yurt taahhütname onayı yapabilecekler. 

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