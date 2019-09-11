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11 Eylül 2019 Çarşamba 15:49:00 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:49:45

KYK 3. yedek sonuçları kyk.gov.tr sayfası! KYK 3. yedek sonuçları açıklandı mı?

KYK 3. yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 3. yedek sonuçları kyk.gov.tr sayfası, internette yoğun olarak araştırılıyor. KYK 2. yedek sonuçları 9 Eylül'de belli oldu. Sonuçlarını görüntüleyen ve bir devlet yurduna yerleşemeyen öğrenciler gözlerini KYK 3. yedeklere çevirdi. KYK yedek yerleştirmeleri, KYK tarafından duyurulan tarihlerde yapılıyor. Yurt sonuçları KYK'nın web adresi üzerinden açıklanıyor. KYK 3. yedek yerleştirmeleri ve KYK kayıtları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte KYK 3. yedek sonuç tarihi ve sonuç sayfası..

KYK 3. yedek sonuçları merak ediliyor. KYK 3. yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 3. yedek sonuçları kyk.gov.tr sayfası, yoğun olarak araştırılıyor. KYK yedek sonuçlarını bekleyen öğrencilerin 2. yedek yerleştirmeleri 9 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçlarını görüntüleyen ve bir devlet yurduna yerleşemeyen öğrenciler bu kez KYK 3. yedek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. KYK yedek yerleştirmeleri, KYK tarafından duyurulan tarihlerde yapılıyor. Yurt sonuçları KYK'nın web adresi üzerinden açıklanıyor. KYK 3. yedek sonuçları kyk.gov.tr sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KYK 3. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK üçüncü yedek yerleştirmeleri yarın yapılacak. KYK ilk yedek yerleştirmeleri 5 Eylül'de gerçekleşti. İkinci yedek yerleştirme sonuçları ise 9 Eylül'de erişime açılmıştı. 3. yedek yerleştirmelerinden sonra yedek işlemleri her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KYK 3. YEDEK SONUÇLARI KYK.GOV.TR SAYFASI
 

İLK KAYIT ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

İlk kayıt ücretleri Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. 

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden “Yurt Taahhütname Onayı” yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 3 Eylül saat 22.45’e kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden yurt taahhütname onayı yapabilecekler. 

KYK YURT TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

Yurt kaydı için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapılır.

“Yurt Kayıt İşlemler” hizmeti sayfası açılır.

1) Kayıt Bilgilendirme

Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi
kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

2) İşlem Sonucu

Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.

  • MAGAZİN
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  • YAŞAM
  • SANAT

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