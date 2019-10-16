Kuzgun final mi yapıyor? Kuzgun dizisi bitti mi? Kuzgun dizisi neden bitti? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Şubat ayında Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kuzgun, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Ancak son haftalarda dizi reyting sonuçlarında 13-14. sıralarda yer almaya başladı. Kuzgun dizisi bu akşam son kez yayınlanacak. Saat 20:00'de başlayacak final bölümü ie Kuzgun dizisinin yayın hayatı noktalanacak. Kuzgun final bölümü ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

KUZGUN FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMAN ÖZETİ

Dila, hayatının en önemli yol ayrımına gelir! Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila’nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram’ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun’un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun’u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar. Kuzgun’dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder. Dila, Ferman’a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır. Ferman’la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun’u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Dila, Ferman’la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat’ın peşine düşer. Kuzgun ile Ferman’ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir. Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun’un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir.

KUZGUN DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

16 Ekim’deki bölümün fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin biteceği kesinleşirken projenin neden sona ereceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin reyting sonuçları nedeniyle final yaptığı düşünülüyor. Proje 9 Ekim 2019 Çarşamba günü AB reyting sonuçlarında 14. sırada yer almış, 2 Ekim’deki bölümde ise yine 13. sırada kendisine yer bulabilmişti.