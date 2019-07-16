Kuzey Irak'ta şehit olan asker Ahmet Sinan Demircan için tören düzenlendi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın naaşı memleketine uğurlandı.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törende, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.
İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua etmesinin ardından şehidin cenazesi, asker arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak askeri uçağa konuldu.
Demircan'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'e uğurlandı.
Törene, Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tuğgenaral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
AA
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