17 Eylül 2019 Salı 09:22:21 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 09:23:02
Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
(DHA)
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- Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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