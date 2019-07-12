12 Temmuz 2019 Cuma 14:44:50 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:00:58
Kuzey Irak Pençe'leniyor: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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