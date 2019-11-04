04 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 23:00:11
'Kutlu dava 2071'e kavuşsun'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter’dan, AK Parti'nin büyük bir zafere imza attığı 3 Kasım 2002 tarihini hatırlatan bir video paylaştı.
Video, Başkan Erdoğan'ın,”3 Kasım'da bayramımız var” sözleriyle açılıyor ve AK Parti'nin hizmet yolculuğu anlatılıyor. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,”#3Kasım2002'de başlayan millete hizmet yolculuğu, bu kutlu dava, 2023'e, 2053'e, 2071'e kavuşsun. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu açık ve kardeşliğimizi daim eylesin” ifadelerine yer verdi.
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