Küstah mektuba CHP’den alkış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında, ABD Başkanı Trump tarafından Başkan Erdoğan'a gönderilen skandal mektubu kürsüden okudu. CHP'li vekiller ise küstah ifadeler içeren mektuba alkışlayarak destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun onaylarcasına Trump'ın “Eğer bir şeyler olmazsa seni sonsuza dek şeytan olarak göreceğim. Sert bir adam olma aptal olma, seni daha sonra arayacağım” sözlerinin yer aldığı mektuba partililer alkış tuttu. Başkan Erdoğan'ın, Trump’ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı tarih olan 9 Ekim'de YPG'lileri kurtarmak için gönderdiği mektubu yırtıp çöpe attığı ve mektuba harekatla cevap verdiği yazılmıştı. Erdoğan, Trump’ın mektubuna “Vakti saati geldiğinde de bu konuyla ilgili olarak gereğinin yapılacağını da bilmenizi istiyoruz” demişti.