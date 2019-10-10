Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman fragmanı yayında

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? soruları güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizinin devamı Kuruluş Osman ATV ekranlarında yayınlanacak. Kuruluş Osman fragmanı ilk defa dün izleyicilerin beğenisine sunuldu.

1 dakika 40 saniye süren fragman 9 Ekim Çarşamba günü saat 21.30’da yayınlandı. Tanıtım haberini sosyal medyadan veren dizinin yönetmeni Mehmet Bozdağ şu paylaşımları yaptı:



"Kuruluş Osman ilk tanıtım saat 21.30’da @atvturkiye de..."



“O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu.



Lâ Galibe İllâllah…



Kuruluş Osman çok yakında atv’de…”

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Kuruluş Osman için yayın tarihi açıklanınca haberimiz içerisinde yer alacak.



KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.



Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi birinci sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.