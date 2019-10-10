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10 Ekim 2019 Perşembe 10:39:05 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:41:05

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman fragmanı yayında

Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan dizi Kuruluş Osman'ın tanıtımı yapıldı. Bir dakika 40 saniye süren Kuruluş Osman’ın ilk fragmanı dizide Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin hayatını canlandıracak olan Burak Özçivit’in görüntüleri yer alıyor. Uzun bir süredir merakla beklenen Kuruluş Osman ATV ekranlarında yayınlanacak. Kuruluş Osman ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? soruları güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizinin devamı Kuruluş Osman ATV ekranlarında yayınlanacak. Kuruluş Osman fragmanı ilk defa dün izleyicilerin beğenisine sunuldu.

1 dakika 40 saniye süren fragman  9 Ekim Çarşamba günü saat 21.30’da yayınlandı. Tanıtım haberini sosyal medyadan veren dizinin yönetmeni Mehmet Bozdağ şu paylaşımları yaptı:
 
"Kuruluş Osman ilk tanıtım saat 21.30’da @atvturkiye de..."
 
“O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu.
 
Lâ Galibe İllâllah…
 
Kuruluş Osman çok yakında atv’de…”


 
KURULUŞ OSMAN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ 
 

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Kuruluş Osman için yayın tarihi açıklanınca haberimiz içerisinde yer alacak.
 
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.
 
Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi birinci sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

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