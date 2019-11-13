Kuruluş Osman hangi gün zaman başlıyor? Kuruluş Osman fragmanı haberimizde

Kuruluş Osman hangi gün zaman başlıyor? Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı heyecanla araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtımlar, milyonlarca izlenme ve beğeni almıştı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği 1. bölüm tanıtımı da yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 1. bölüm tarihi de belli oldu. Kuruluş Osman hangi gün zaman başlıyor? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman fragmanlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KURULUŞ OSMAN 1. TANITIM ÖZETİ

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahlenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.

KURULUŞ OSMAN 2. FRAGMAN ÖZETİ

Burak Özçivit'in canlandırdığı Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerin, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız." dediği görülüyor. Kuruluş Osman'ın bu sözleri büyük beğeni topladı.





KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.



Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi birinci sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.