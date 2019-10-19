Kuruluş Osman hangi gün başlayacak? Kuruluş Osman tanıtım fragmanı yayında

Kuruluş Osman hangi gün başlayacak? Kuruluş Osman tanıtım fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Diziseverler, reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Kuruluş Osman ATV ekranlarında yayınlanacak. Kuruluş Osman ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN TANITIMI YAPILDI

Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kuruluş Osman'ın tanıtımı bir dakika 40 saniye süren Kuruluş Osman’ın ilk fragmanı dizide Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin hayatını canlandıracak olan Burak Özçivit’in görüntüleri yer alıyor. Uzun bir süredir merakla beklenen Kuruluş Osman ATV ekranlarında yayınlanacak.

1 dakika 40 saniye süren fragman 9 Ekim Çarşamba günü saat 21.30’da yayınlandı. Tanıtım haberini sosyal medyadan veren dizinin yönetmeni Mehmet Bozdağ şu paylaşımları yaptı:



"Kuruluş Osman ilk tanıtım saat 21.30’da @atvturkiye de..."



Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman hangi gün başlayacak? Kuruluş Osman tanıtım fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizinin devamı Kuruluş Osman ATV ekranlarında yayınlanacak. Kuruluş Osman ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

“O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu.



Lâ Galibe İllâllah…



Kuruluş Osman çok yakında atv’de…”

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Kuruluş Osman için yayın tarihi açıklanınca haberimiz içerisinde yer alacak.



KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.



Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi birinci sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.