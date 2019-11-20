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20 Kasım 2019 Çarşamba 13:13:07 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 13:36:43

Kuruluş Osman bugün başlıyor! Kuruluş Osman konusu ne? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu 2019 haberimizde

Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman için geri sayım sona eriyor. Kuruluş Osman bugün başlıyor. Kuruluş Osman konusu ne? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu 2019 arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Dizide Burak Özçivit Osman Gazi’ye, Nurettin Sönmez Bamsı’ya, Ragıp Savaş Dündar’a, Saruhan Hünel Ali Şar’a hayat verecek. Heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Kuruluş Osman ile ilgili merak edilenler haberimizde..

Kuruluş Osman konusu ne? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanırı merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Merakla beklenen dizi bu akşam ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşacak. Burak Özçivit'in başrol oynadığı dizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

İLK BÖLÜMÜN KONUSU

İlk bölümün konusu ise şöyle; Abisinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir güvenlik anlaşması yapmaktır.

Ancak Kayıları bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, gösterdiği kahramanlık ile planları bozar.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor..

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Osman karakteriyle başrolü canlandıracak olan Burak Özçivit'in yanı sıra dizide önemli isimler de yer alıyor. Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, ‘Kuruluş Osman’ kadrosunda da yer alırken, Dündar karakterine Ragıp Savaş, Alişar karakterine ise Saruhan Hünel can verecek.

Kadronun öne çıkan diğer isimleri ise şöyle; İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos).

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