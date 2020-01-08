Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, her hafta Çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta 1 Ocak yılbaşı nedeni ile yayınlanmayan Kuruluş Osman dizisi ATV'nin 8 Ocak 2020 yayın akışında da yer almadı. Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyiciler merakla Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman bu akşam yok. Diziler yılbaşı haftası tatilinde olduğu için Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmiyor.

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman 7. bölümün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak yılbaşı haftasından sonra 15 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN 6. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?