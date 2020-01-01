Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? merakla araştırılıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran Kuruluş Osman, her hafta Çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor. Kuruluş Osman'ın ATV'nin bu akşamki yayın akışında yer almaması dikkat çekti. İzleyiciler Kuruluş Osman ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtını sizler için derledik.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Özge Törer gibi isimlerin paylaştığı Çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni bölümü, bugün 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı olması nedeniyle yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da yeni bölümün 8 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

1 OCAK ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

1 Ocak Çarşamba akşamı Atv ekranlarında saat 20.00’de Malefiz adlı yabancı film yayınlanacak. Saat 22.00’de ise Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti filmi izleyiciyle buluşacak.