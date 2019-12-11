Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne olacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam 4. bölümü ile ekranlara gelen Kuruluş Osman'da neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman'da canlandırılan Osman Gazi ve eşi Bala Hatun ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Kuruluş Osman Osman Gazi ve eşi Bala Hatun ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşidir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey’in hanımı, Şeyh Edebâli’nin kızı ve Orhan’ın annesi diye söz edilir. Orhan Bey’in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir. Mal Hatun’a atfedilen türbe Bilecik’tedir. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

20'li yaşların başında olan yetenekli oyuncu Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır.

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN'A NE OLACAK?

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?