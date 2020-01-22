Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman son bölüm izleme linki arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kuruluş Osman bu akşam saat 20:00'de 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın hayranları yeni bölümü heyecanla bekliyor. Kuruluş Osman'da bugün "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" vurgulanıyor. İzleyiciler şimdiden 8. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman son bölüm izleme linkine haberimizden ulaşılabiliyor..

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır.

Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?