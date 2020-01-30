Kurtulmuş'tan provokasyon yapan Yunan vekile sert tepki: Edepsiz herif ve şarlatan adamı AP susturmalıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapan Yunan vekile çok sert tepki göstererek, "Edepsiz herif ve şarlatan adamı AP susturmalıdır." dedi.

İşte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(Yunan provokatör) Eski dönemde aldıkları dersleri hatırlamarını isteriz. Bu saldırgan adamını tüm Yunan halkını da temsil etmediğini düşünüyoruz. Bu edepsizce ve pervasız tavrın Avrupa Parlementosu'nda cezalandırılması gerekir.

(Trump'ın Filistin'i bölme planı) İsrail'in bir şubesi haline dönmüş olan ABD, İsrail adına bir projeyi empoze ediyor. Buna karşı herkes mutlaka tepki koymalıdır. Müslüman dünyasının yöneticileri teste girmiştir. ABD attığı adım ile dünya barışını büyük tehlikeye sokuyor. Filistin davasına sırtımızı dönmeyeceğiz. Sessiz kalanlar, suçlular kadar suç işlemiş olurlar. ABD Başkanı Donald Trump tarafından iç siyasete dönük destek almak için atılan bir adım. Bir işgal planı olarak bu proje gündeme getirildi. Kudüs İslam dünyasının kalbidir.

"TÜRKİYE İNSANİ OLARAK DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEK"

(İdlib'de ateşkes ihlalleri) İdlib'de yaşananlar tamamiyle insalık dışıdır. Silahlarla sonuç elde etmek mümkün değildir. Bütün tarafların masada buluşması gereklidir. Türkiye insani olarak destek olmaya devam edecektir.

(Libya için ateşkes çabaları) Libya yeni bir Suriye olmamalı. Hafter savaş baronlarından yüz buluyor. Uluslararası camia Hafter'e mutlaka "dur" demeli.

(Elazığ depremi) Deprem anından itibaren herkes üzerine düşeni yapmalı. İnsani bir meseledir, herkes birbirine destek oluyor.