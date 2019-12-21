21 Aralık 2019 Cumartesi 18:58:27 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 19:00:10
Kurtulmuş: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesine ilişkin, "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İsrail'in Filistin'e karşı işlediği savaş suçlarının araştırılması yönündeki kararı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır. Barış ve insanlık tarafında yer alan tüm ulusları bu çabaya destek olmaya çağırıyoruz. Sonunda Filistin kazanacak, insanlık kazanacak."
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- Kurtulmuş: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır
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