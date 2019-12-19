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19 Aralık 2019 Perşembe 18:17:56 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 18:19:48

Kurtulmuş: Dünyadaki adaletsiz sistemin unsurlarında kapsamlı değişim şart

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, dünyadaki adaletsiz ekonomik ve siyasi sistemin unsurlarında kapsamlı bir değişim gerektiğini belirterek, "Bu nedenle kendi ortak düsturumuz olan 'Dünya beşten büyüktür' ilkemizi oluşturduk." açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında yapılan oturumda konuşma yaptı.

Zirvenin ümmet için hayırlı bir şekilde sonuçlanması dileğinde bulunan Kurtulmuş, ''Buradaki zirveden çıkacak sonuçları inşallah uygulamaya koyarız.'' dedi.

Kurtulmuş, küresel siyasi ve ekonomik sistemde birçok meydan okumalar bulunduğunu, bunlardan en önemlilerinden birinin küresel güç dengesindeki değişim olduğunu söyledi.

"İkinci bir Sykes-Picot'nun bir şekli olarak yeni bir emperyalist vizyonla karşı karşıyayız." diyen Kurtulmuş, bunun Orta Doğu'da kanlı bir satranç tahtası yarattığını belirtti.

Kurtulmuş, dünyanın son dönemde karşılaştığı meydan okumalar arasında siber savaşlar, vekalet savaşları, dış politika aracı olarak terörizmin kullanılması ve ülkelere ekonomik şantaj gibi birçok konu bulunduğunu vurguladı.

"MEVCUT DÜNYA DÜZENİ GÜÇLÜ DEĞİL"

Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"Mevcut dünya düzeni güçlü değildir. Dünyadaki siyasi ve ekonomik sistem adil ve dengeli bir dünya düzeni sunma kabiliyetini yitirmiştir. Dünyadaki adaletsiz ekonomik ve siyasi sistemin unsurlarında kapsamlı bir değişim şarttır. Bu nedenle kendi ortak düsturumuz olan 'Dünya beşten büyüktür' ilkemizi oluşturduk."

İslam aleminde siyasi farklılıklar ve demokrasi bağlamında eksiklikler bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, Türkiye, Endonezya ve Malezya'nın bölgelerinde etkili aktörler olarak yükseldiğini vurguladı.

"Başkalarını suçlamak bizi ekonomik ve siyasi durumun sonuçlarından kurtaramaz." diyen Kurtulmuş, çatışmaların ve ekonomik zorlukların önemli kısmının Müslüman ülkelerde görüldüğünü belirtti.

Müslümanların dünyanın birçok yerinde büyük tarihi ve kültürel mirası bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, İslam aleminin yüzyıllar önce farklı toplulukların barış ve refah içinde yaşadığı büyük medeniyetler kurduğunu söyledi ve bunlara Müslüman İspanya'yı, Müslüman Kudüs'ü ve Osmanlı'yı örnek olarak gösterdi.

"GÜÇLÜ TEMELLER KURULMALI"

Adil bir toplum kurulması için "Müslümanların kendi evlerinden başlaması" gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, katılımcı ve meşru siyasi atmosfer oluşturulmasının önemine işaret etti. Kurtulmuş, ekonomik eşitsizlikleri azaltmak ve adil bir ilişki geliştirmek için gerekli ekonomik düzen oluşturulması, bilimsel araştırmaların artması için güçlü temeller kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin deneyimlerini paylaşan Kurtulmuş, bölgesel ve küresel meselelere yaklaşımlarının "serbest ve adil seçimler, kültürel çeşitlilik, istişare ve demokrasi, hukukun üstünlüğü temelinde adli bağımsızlık ve verimlik, eşitliği sağlayacak reformlar ile zenginliğin adil paylaşımını sağlayacak ekonomik sistem" üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı toplulukların uyum içinde yaşamasına örnek teşkil eden bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye, şu anda bölgesel ve küresel çalkantının ortasında bir istikrar adasıdır. 600 yılın ardından tüm göçmenler için Türkiye insanlığın son güvenli adası olmuştur. Bugünün İspanyasından Yahudileri, Doğu Avrupa'dan Ortodoks Hristiyanları, Kırım'dan, Balkanlardan ve Orta Doğu'dan Müslümanları kucakladık. Türkiye'nin kalbi sınırlarını aşmıştır. Zengin tarih ve tecrübemizle bugün tüm doğu ve batının mirasını kucaklamaya hazırız."

Kurtulmuş, Türkiye'nin insani bir dünya düzeni kurulması için gerekli adımları attığını belirterek, AK Parti'nin başarısının da "etkili ve verimli liderlik, askerin ve yargının vesayetiyle mücadele, demokratikleşme çabaları, eş zamanlı siyasi ve ekonomik reformlar, sosyal ve siyasi kapsayıcılık, Türk toplumunun geleneksel değerler ve inancına bağlılık, çok taraflı proaktif dış politika" gibi temellere dayandığını ifade etti.

Kurtulmuş, Müslümanların yeniden yükselişinin zamanının geldiğini belirterek, İslam ülkelerinin toplumda adalet, güven, saygı, eşitlik sağlanması için çalışması gerektiğini vurguladı.

AA

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