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21 Şubat 2020 Cuma 21:00:09 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 21:01:38

Kurtulmuş: Avrupa'yı ırkçılık ve yabancı düşmanlığı zehirliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Avrupa artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve özellikle Türk düşmanlığının altında kalır. Bu Avrupa'yı zehirleyen bir durumdur. Bundan biran evvel kurtulması şarttır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansta yaptığı konuşmada, İdlib'de şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet diledi.

"İnşallah Türkiye'ye karşı oynanan bu kirli oyunları bozmak bu milletin boynunun borcu olsun." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bedeli ne olursa olsun, arkasında hangi emperyalist güçler olursa olsun, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen bütün güçlere karşı birlik, beraberlik içerisinde olursak, daha güçlü bir Türkiye olursak, gerekli cevabı vereceğimize inanıyoruz. Yolumuzu açan, aydınlatan, bu ülkeyi esenliğe doğru taşıyan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

"AVRUPA KENDİ KİMLİĞİNİ KAYBEDİYOR"

Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı terör saldırısında aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu kişilerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurtulmuş, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kişilerin asırlar boyunca din, dil, ırk, renk farkı gözetmeksizin "hazreti insan" kabul edildiği Şanlıurfa'dan Avrupa'ya bir mesaj iletmek istediğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa siyaseti uzunca bir süredir aşırı sağcı, ırkçı faşistler tarafından bir şekilde zehirlenmektedir. Sadece Almanya da değil Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde, 3-5 tane oy getiriyor diye maalesef müsemma gösterildiği için, ırkçılığın, bir şekilde fikirlerini oluşturan aşırı ırkçı konularda siyaset yapan partilerin güçlendiği ve bunların oluşturduğu siyasal atmosferde ana akım siyasetçilerin dahi neredeyse bunlara hoş gelecek rüşveti kelam kabilinden sözler ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu her şeyden evvel Avrupa halklarına yapılacak en büyük kötülüktür. Avrupa artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve özellikle Türk düşmanlığının, Türkiye karşıtlığının altında kalır. Bu Avrupa'yı zehirleyen bir durumdur. Bundan biran evvel Avrupa'nın kurtulması, farklılıkları bir arada yaşatabilecek ortak bir siyasal zeminin oluşması şarttır. Bu saldırı bizim için çok acıdır, kardeşlerimizi kaybettik ama inanın Avrupa için bizden çok daha fazla acıdır, çünkü Avrupa kendi kimliğini kaybediyor, kendi insanlığını kaybediyor ve bu ırkçı fikirler ve saldırılar karşısında Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor."

Konuşmasında toplumsal mutabakata da değinen Kurtulmuş, "Biz konularda farklı farklı düşünüyor olsak bile, toplumsal mutabakatlarla yolumuzu açacağız ve ortak hedeflere doğru yöneleceğiz." dedi.

Kurtulmuş, HRÜ'deki programının ardından Şanlıurfa Valiliğine geçerek şeref defterini imzaladı, Vali Abdullah Erin ile basına kapalı olarak bir süre görüştü.

Kurtulmuş'a AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Gülender Açanal, Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız eşlik etti.

AA

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