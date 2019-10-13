Kürt Şahinleri tim komutanı: PKK'nın zulmünü bitireceğiz

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Fırat'ın doğusuna binlerce askerini gönderen Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, geçtiğimiz Cuma günü bünyesindeki Kürt Şahinleri Tugayı’ndan 500 askeri harekata gönderen Hamza Tümeni, bu gece de 500 Kürt Şahinini Resulayn’a gönderdi. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında kurulan ve tamamen Kürtlerden oluşan tugay, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da Türk askeriyle birlikte operasyonlara katıldı. Kürt Şahinleri, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı mücadele etmek için, ağır silahlar bulunan araçlarla birliklerinden yola çıkarak Fırat’ın doğusuna gitti.

'KÜRT ŞAHİNLERİ OLARAK PKK’NIN ZULMÜNÜ BİTİRECEĞİZ'

Fırat’ın doğusuna giderek Barış Pınarı Harekatı’na katılacak tugayın tim komutanı, "Biz Hamza Tümeni Özel Kuvvetlerine bağlı Kürt Şahinleri olarak, Fırat’ın doğusuna gidiyoruz. Kürt kardeşlerimizin PKK’dan yaşadığı zulmü bitireceğiz. Suriye herkesin. Oradaki kardeşlerimizin koruyucusu biziz PKK değil" dedi.

(DHA)