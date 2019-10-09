Kürt aşiretlerden Mehmetçik'e destek

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Suriye'nin kuzeyindeki Araplar, Türkmenler ve Süryanilere yaptığı gibi, Kürtlere de hayatı zehir etti. Zulümlerine boyun eğmeyen Kürtleri katlettiler, çocuklarını zorla silahaltına alıp, köylerini yakıp topraklarından sürdüler. Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli mültecinin 400 bini, terör örgütü PKK/YPG’den kaçan Kürtlerden oluşuyor.

GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ

Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de toplanan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, eli kanlı terör örgütünün zulmüne son verilmesi çağrısında bulundu. Kürt aşiret liderlerinin de katıldığı toplantının ardından yayınlanan bildiride, “Suriye halkının davasına sahip çıkan Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama ve terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Türkiye'nin başlatmayı planladığı harekâtı canı gönülden destekliyoruz” denildi.

ÇETELERE DESTEĞİ KESİN

Operasyonla, terör örgütü PKK/YPG işgali sonucu evlerinden çıkarılan ailelerin yeniden yurtlarına döneceği vurgulanan bildiride, “PYD/YPG/PKK’nın eylemlerine son verilmesi gerekmektedir. ABD'yi, de bu terör çetelerine destek vermekten vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ÖRGÜTTE PANİK BÜYÜYOR

Bu arada Türkiye’nin an meselesi olan Barış Pınarı Harekâtı, terör örgütünde büyük bir korku yarattı. PKK/YPG’li teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn'da evlerin damlarını ve ağaçlık alanları brandalarla kapattıkları görüldü. Teröristlerin ayrıca, kent merkezinden kamyonlarla hafriyat getirerek, Türkiye sınırına yakın bölgelere mevziler kurduğu görüntülendi.

Arap, Türkmen, Süryani ve Kürtlerden oluşan 150 aşiret, tek çatı altında toplanarak PKK/YPG'ye karşı birleşti.

ÖSO çatısı altındaki tüm unsurların birleşerek kurduğu Milli Ordu'ya katılan Kürt savaşçılar, terör örgütüne karşı mücadele ediyor.

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekâtı için emir bekliyor.

İNGİLİZLER DE GERİ ÇEKİLİYOR

Barış Pınarı Harekâtı öncesi üslerini boşaltan ABD kuvvetlerinin ardından, Batı’dan medet uman teröristlere bir darbe de İngiltere’den geldi. İngiliz basını, bölgedeki özel birliklerinin Suriye’den çıkacağını açıkladı. The Times gazetesinin duyurduğu haberde, aktif görev için ABD üslerinde bulunan yüzlerce İngiliz özel kuvvet askerinin de bölgeyi terk etmeye başlayacağı belirtildi.

SİYONİSTLERDEN YPG İÇİN DUA

Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası bazı İsrailli siyasetçiler, terör örgütü PKK/YPG’ye sahip çıktı. Eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı Milletvekili Naftali Bennett, Twitter'da yaptığı paylaşımında, “İsrail halkı olarak, şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz” ifadelerini kullandı. İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı'nın iki numarası olan milletvekili Yair Lapid ise ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'ye yönelik “yaptırım” tehdidinde bulunduğu tweet'i alıntılayarak terör örgütüne desteğini dile getirdi.

Bölgeye bir haftada yaklaşık 600 TIR’lık sevkıyat yapıldı

ABD 80 TIR DAHA GÖNDERDİ

ABD ordusu, Suriye'de PKK/YPG’nin işgalindeki bölgeye, yaklaşık 80 TIR’la lojistik malzeme gönderdi. Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği konvoy, önceki akşam saat 21.00 sularında Irak Bölgesel Yönetimi’yle Suriye sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan geçti. TIR’ların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazılarındaysa 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü. Böylece sadece son bir haftada, ABD'nin bölgeye sevk ettiği TIR sayısı 600'e yaklaştı.

KAÇACAK DELİK ARIYORLAR

Tel Abyad'da geçmişte mevzilerde ve açık alanda devriye gezen PKK/YPG’li teröristler, Türkiye'nin operasyon yapacağı haberleri üzerine gizlenmeye başladı. Teröristlerin, sivil halkın arasında ve evlerde gizlenmeye çalıştığı öğrenildi. PKK/YPG’lilerin, operasyon sırasında İHA'ların görüntü almasını engellemek için bölgede çukurlar kazdığı ve içerisine yanıcı madde koyduğu da öğrenildi. Öte yandan, terör örgütünün, sivil halkın üzerinde kurduğu baskı da devam ediyor. Yöre halkını zorla kent meydanına toplayan teröristlerin, sivilleri Türkiye aleyhine eyleme zorladığı belirtiliyor.