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18 Ekim 2019 Cuma 13:58:03 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 13:59:36

Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Kurşun dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Kurşun dizisi oyuncuları kim, konusu ne? sorularının yanıtı merak ediliyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Kurşun, izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dizinin oyuncularının hayranları heyecanla Kurşun dizisinin başlamasını bekliyor.Yayınlanan fragmanları ile izleyenleri meraklandıran Kurşun dizisi ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor...

FOX TV ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Kurşun, izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Kurşun dizisi oyuncuları kim, konusu ne? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dizinin oyuncularının hayranları heyecanla Kurşun dizisinin başlamasını bekliyor.Yayınlanan fragmanları ile izleyenleri meraklandıran Kurşun dizisi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

KURŞUN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurşun dizisi 23 Ekim 2019 Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak.

KURŞUN FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
 

KURŞUN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca’nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.

Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca’yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca’nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

OYUNCU KADROSU

ORHAN ATMACA (ENGİN ALTAN DÜZYATAN)
LEYLA DEVRİM (BURÇİN TERZİOĞLU)
GÜLCE AKAR (BERRAK TÜZÜNATAÇ)
AYDIN KARA (SARP AKKAYA)
BÜNYAMİN AYAZ (ENGİN ŞENKAN)
NURİ KARGI (KÜRŞAT ALNIAÇIK)
FERAYE KARGI (SEDA AKMAN)
RIFAT AYAZ (BORA AKKAŞ)
TOMRİS AYAZ (BEGÜM AKKAYA)

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