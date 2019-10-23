  • Bist 100
    99477.4
  • Dolar
    5,7734
  • Euro
    6,4252
  • Altın
    277,2100
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Güvenli bölge oluşturuldu Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Güvenli bölge oluşturuldu
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak
MHP, Turan İlteber Yalçın için mevlit okuttu MHP, Turan İlteber Yalçın için mevlit okuttu
Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı
Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı
Rus ordusu Aynularab'a girdi Rus ordusu Aynularab'a girdi
Çin, Soçi mutabakatının faydalı olmasını umuyor Çin, Soçi mutabakatının faydalı olmasını umuyor
Kurşun dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor? Kurşun 1. bölüm görüntüleri sizlerle Kurşun dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor? Kurşun 1. bölüm görüntüleri sizlerle
Kazakistan 'kuş gribi görülmeyen ülke' ilan edildi Kazakistan 'kuş gribi görülmeyen ülke' ilan edildi
ABD'li diplomat Trump'ın azil soruşturmasıyla ilgili Kongreye ifade verdi ABD'li diplomat Trump'ın azil soruşturmasıyla ilgili Kongreye ifade verdi
NATO Suriye'deki gelişmelerden memnun NATO Suriye'deki gelişmelerden memnun
Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 93 şehit verdi Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 93 şehit verdi
Graeme Souness: Fenerbahçe stadının ortasına bayrak dikmek, yaptığım en akıllı işlerden biri değildi Graeme Souness: Fenerbahçe stadının ortasına bayrak dikmek, yaptığım en akıllı işlerden biri değildi
Monaco, Slimanin bonservisini 9 milyon euro karşılığında alıyor Monaco, Slimanin bonservisini 9 milyon euro karşılığında alıyor
Rus askeri polis konvoyu Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a girdi Rus askeri polis konvoyu Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a girdi
Rusya: Suriye, Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracak Rusya: Suriye, Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracak
Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu
Kars'ta ayı saldırısı: 1 vatandaş öldü Kars'ta ayı saldırısı: 1 vatandaş öldü
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bazı ülkeler hala İran ile müzakerenin peşinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bazı ülkeler hala İran ile müzakerenin peşinde
Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında geniş yer buldu Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında geniş yer buldu
İran'dan Soçi mutabakatına destek açıklaması İran'dan Soçi mutabakatına destek açıklaması
İstanbul'a Kasım ayında kar geliyor İstanbul'a Kasım ayında kar geliyor
Usta sanatçı Muazzez Abacı yatağından sevenlerine mesaj yolladı Usta sanatçı Muazzez Abacı yatağından sevenlerine mesaj yolladı
Irak Başbakanı Abdulmehdi: DEAŞ, Irak'taki saldırılarını artırdı Irak Başbakanı Abdulmehdi: DEAŞ, Irak'taki saldırılarını artırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:12:27 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:16:30

Kurşun dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor? Kurşun 1. bölüm görüntüleri sizlerle

Kurşun dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Kurşun dizisinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Kurşun dizisi 1. bölüm görüntüleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Kurşun'un hangi günler yayınlanacağı merak ediliyor. Kurşun dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar ve Kurşun 1. bölüm görüntüleri haberimiz içerisinde yer alıyor..

Kurşun dizisi, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Kurşun dizisinin ilk bölümü bu akşam izleyicilerin beğenisine sunulacak. Kurşun dizisi 1. bölüm görüntüleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeni dizi, FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Kurşun dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar ve Kurşun 1. bölüm görüntüleri haberimizde yer alıyor.

KURŞUN DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurşun dizisi bu akşam (23 Ekim 2019 Çarşamba) saat 20:00'de yayınlanacak.

KURŞUN FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
 

KURŞUN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca’nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.

Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca’yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca’nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

KURŞUN OYUNCU KADROSU

ORHAN ATMACA (ENGİN ALTAN DÜZYATAN)
LEYLA DEVRİM (BURÇİN TERZİOĞLU)
GÜLCE AKAR (BERRAK TÜZÜNATAÇ)
AYDIN KARA (SARP AKKAYA)
BÜNYAMİN AYAZ (ENGİN ŞENKAN)
NURİ KARGI (KÜRŞAT ALNIAÇIK)
FERAYE KARGI (SEDA AKMAN)
RIFAT AYAZ (BORA AKKAŞ)
TOMRİS AYAZ (BEGÜM AKKAYA)

KURŞUN 1. BÖLÜM GÖRÜNTÜLERİ

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ