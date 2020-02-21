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21 Şubat 2020 Cuma 13:06:27 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 13:16:29

Hrant Dink davasında son dakika ifadesi! Kürşat Yılmaz: FETÖ 'bizim mafyamız ol' dedi ve Dink'in resmini gösterip...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklık yapan Kürşat Yılmaz, Bana Hrant Dink'in resmini gösterdiler, 'bunu öldür' dediler’ dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 6 tutuksuz sanık ile sanık avukatları ve Dink ailesinin avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ile Ercan Gün ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yoluyla katıldı.

‘BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN YAPIYORLAR’

Duruşmada organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlendi. Tutuklu bulunduğu Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla katılan tanık Yılmaz, “15 Temmuz 2016’da buraya sevk edildim. FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olsa beni yolda, nakledilirken öldüreceklerdi. Kaçmışım gibi yapacaklardı. Bu cezaevini daha önce 7 sefer istemiştim, annem burada olduğu için. 'Yer yok' denilmişti bana. En son 8. başvuruda kabul ettiler ama 15 Temmuz darbe girişimini biliyordular. Abdullah Öcalan'ın yattığı İmralı Cezaevi'ne de nakil istemiştim, oraya da vermediler. Dertleri belli, öldürmek için yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘ERHAN TUNCEL GÖRÜŞMEK İSTEDİ, CEZAEVİ GÖRÜŞTÜRMEDİ’

Beyanında FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz ile ilgili konuşan tanık Yılmaz, “Zekeriya Öz, Ergenekon davasında beni çağırttı. Kendisine Ergenekon diye bir örgüt bilmediğimi söyledim. Zekeriya Öz’ün cemaatçi, FETÖ’cü olduğunu biliyordum. Cemaatçiler, ‘gel bizim mafyamız ol’ diye teklifte bulundular. 2005’de İ. I. aradı. Bir MHP milletvekilinin ofisine gittik. Bir general geldi. Ö.K isimli bir hakim de vardı. İ.I.’ya herkes saygılı davranıyordu. Bir albay arkadaşım vardı. Birkaç gün sonra beni bir otele götürdüler, kayıtlarda var. Her gün sohbet ediyorduk. 15 gün otelde kaldım. Ö.K, Hüseyin albay ve İ.I. vardı. Bana Hrant Dink'in resmini gösterdiler, 'bunu öldür' dediler. Fotoğrafı göstereni hatırlamıyorum. 'Bizim mafyamız ol’ dediler. Ben de 'Ben bu işte yokum. Bu işe sakın girmeyin Bu tezgah Amerika tezgahı’ dedim. 15 yıldır yatıyorum. Hrant Dink ile ilgili o tarihten sonra başka irtibata geçmediler. Cinayetten sonra cezaevinde Erhan Tuncel benimle görüşmek istedi ama cezaevi idaresi görüştürmedi” dedi.

Tanık beyanlarının ardından söz alan tutuklu sanıklar tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi. Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Ali Öz ise, hastalığı dolayısıyla tedavi görmesi gerektiğini belirterek, ev hapsinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Ercan Gün ve Muharrem Demirkale’nin tutukluluğunun devamına, Ali Öz’ün ise ev hapsinin kaldırılarak hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

14 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 12-13-14 Mayıs’a erteledi.

(İHA)

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