Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi 2019? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2019?
Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi 2019? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2019? sorularının yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar bayramda köprü ve otoyol geçişlerinden ücret alınmamasını istiyor. Vatandaşların beklediği karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban Bayramı'nda ulaşım, köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Kurban Bayramı'nda otoyol ve ulaşımın ücretsiz olmasına ilişkin detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi 2019? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2019? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Vatandaşlar bayramda köprü ve otoyol geçişlerinden ücret alınmamasını istiyordu. Vatandaşların beklediği karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
KURBAN BAYRAMI'NDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN
Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin resmi karar alınmadı. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
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