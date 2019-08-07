Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019

Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile şehir içi ve şehirler arası yolculuklarında köprüleri kullanmak isteyen vatandaşlar hangi otoyol ve köprüden ücret alınıp, hangisinden alınmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Vatandaşlar bu karar kapsamında bayram boyunca hangi köprüden ücretsiz bir şekilde geçebileceğini öğrendi. Rotalarını bu doğrultuda hazırlamak isteyen vatandaşlar için bayramda ücretli/ücretsiz olacak köprüleri derledik.

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETLİ, HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Buna göre bayramda, YİD projeleri kapsamında inşa edilen Osmangazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yapılan geçişlerde ücret ödenecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

ARAÇ SINIFI - ​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​

1 ​ - 103,05

2 - 164,85

3 - 195,75​

4 - 259,65

5 - 327,65

6 - 72,15​

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

ARAÇ SINIFI - YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ (TL)

1 - 19,15

2 - 25,50

3 - 47,35

4 - 120,20

5 - 149,55