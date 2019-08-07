  • Bist 100
    99781.1
  • Dolar
    5,5028
  • Euro
    6,1628
  • Altın
    260,6940
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? MEB bekçilik yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? MEB bekçilik yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı
Pençe Harekatı'nda flaş gelişme... Öldürülen terörist sayısı 80 oldu Pençe Harekatı'nda flaş gelişme... Öldürülen terörist sayısı 80 oldu
Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak
Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor
Ürdün ile Katarlı yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü Ürdün ile Katarlı yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü
Tunus'un eski Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı Tunus'un eski Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı
Otel odasında ölü bulundu Otel odasında ölü bulundu
Fatih Terim, Süper Kupa maçında cezalı Fatih Terim, Süper Kupa maçında cezalı
''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu ''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu
Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019 Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019
BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Türkiye'nin ABD karşısında '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı Türkiye'nin ABD karşısında '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı
Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi
Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu
Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü
Eskişehir'de yapılan araştırmalarda insanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı Eskişehir'de yapılan araştırmalarda insanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı
D.C. United, Mesut Özil'e talip oldu D.C. United, Mesut Özil'e talip oldu
Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu
Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak? Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak?
2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman? 2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05:59 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:12:37

Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019

Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile şehir içi ve şehirler arası yolculuklarında köprüleri kullanmak isteyen vatandaşlar hangi otoyol ve köprüden ücret alınıp, hangisinden alınmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Vatandaşlar bu karar kapsamında bayram boyunca hangi köprüden ücretsiz bir şekilde geçebileceğini öğrendi. Rotalarını bu doğrultuda hazırlamak isteyen vatandaşlar için bayramda ücretli/ücretsiz olacak köprüleri derledik. İşte Kurban Bayramı'nda ücretli/ücretsiz olacak köprüler ve fiyatları sizlerle.

Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile şehir içi ve şehirler arası yolculuklarında köprüleri kullanmak isteyen vatandaşlar hangi otoyol ve köprüden ücret alınıp, hangisinden alınmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Vatandaşlar bu karar kapsamında bayram boyunca hangi köprüden ücretsiz bir şekilde geçebileceğini öğrendi. Rotalarını bu doğrultuda hazırlamak isteyen vatandaşlar için bayramda ücretli/ücretsiz olacak köprüleri derledik.
 
KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETLİ, HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
 
Buna göre bayramda, YİD projeleri kapsamında inşa edilen Osmangazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yapılan geçişlerde ücret ödenecek.
 
 
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
 
ARAÇ SINIFI - ​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​
1 ​ - 103,05
2 - 164,85
3 - 195,75​
4 - 259,65
5 - 327,65
6  - 72,15​
 
 
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
 
ARAÇ SINIFI - YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ (TL)
1 - 19,15
2  - 25,50
3 - 47,35
4 - 120,20
5  - 149,55
6 - 13,40
'Seçilirsim Ekim'e kadar' demişti... Tüm dünyaya duyurdu!
Trump darbesi! Bir günde 117 milyar dolar zarar
Karayiplerde ölmüştü... 8 aydır aradığı eşinin kalbi kargoyla geldi!
Onlarla konuşarak zaman harcıyoruz! ABD'den skandal üstüne skandal
Şaşırtan keşif! Araştırmacılar Eskişehir'de buldu
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?
Kaz Dağları'nda ne oluyor? İşte 10 soruda Kaz Dağları gerçeği...
Son dakika dolar 5.50 TL'nin altında! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos dolar canlı dolar kuru...
Film gibi operasyon... Interpol aradı Türk polisi yakaladı!
Yeni dönem resmen başladı! İlk vizesiz uçuş gerçekleşti
Sürpriz talip! Rooney'in yerine Mesut Özil
ABD, YPG/PKK ve diğer 'ortaklarını' büyütüyor
İki ezeli rakip arasında müthiş yarış! G.Saray'dan sürpriz hamle
PKK'yı bitirecek harekat çok yakında
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Emekliye eşit zam
Daire fiyatına konser
Buldukları çözüme bak!
Kolesterolün doğal ilacı çamfıstığı
ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ