Kurban Bayramı izni kaç gün? 2019 Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı izni süresi ile ilgili gelişmeler yoğun olarak araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı izninin 9 güne çıkarılmasını istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 2019 Kurban Bayramı takvimine göre, Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü. Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor. Dolayısı ile Kurban Bayramı'nın bir sonraki hafta sonu ile birleştirilmesi zor gözüküyor. Buna rağmen Kurban Bayramı başlayana kadar özellikle çalışan vatandaşların 2019 Kurban Bayramı 9 gün olması yönündeki talebi devam ediyor.

Dini bayramlardan bir diğeri olan Kurban Bayramı tatilinde bireyler hem ibadetlerini yerine getirmek hem de tatili değerlendirmek istiyor. Erken rezervasyon fırsatlarından da faydalanmak isteyen kimseler bayram tatili süresinin uzatılmasını istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 2019 Kurban Bayramı takvimine göre, Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü. Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Buna göre Kurban Bayramı hafta sonu başlamış olacak ve Çarşamba günü akşamı sona erecek. Milyonlarca vatandaş bayram tatilinin devamındaki Perşembe ve Cuma günlerinin Kurban Bayramı tatil günlerine katılmasını istiyor.

2019 KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Diyanet 2019 Kurban Bayramı tatil süresinin uzatılmasına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Bu doğrultuda mevcut takvimdeki tarihler geçerli olacak olup, Kurban Bayramı 4 gün sürecek. 11 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı 14 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. Çalışan vatandaşlar Perşembe günü işlerine geri dönecek. Bayram sonrasındaki iki günde mesai yapılacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2019

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos 2019 Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos 2019 Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos 2019 Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Tarihi Hz. Adem (a.s.) dönemine kadar uzanan kurban kesmenin gerek birey gerekse toplum açısından çeşitli faydaları bulunuyor. Birey kurban keserek Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş oluyor.