Emeklilerin beklediği ikramiye ödemesi ile ilgili aramalar artıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte emekliler "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor. Kurban Bayramı'nda 12.5 milyon Bağ-Kur, SSK ve Emekli sandığı emeklisine bayram ikramiyesi yatırılacak.

YENİ EMEKLİLERE DE YATIRILACAK

Yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek. Hem eşi veya anne-babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılacak.

EMEKLİ KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayramı bu sene 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilan edilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALANLAR

- SGK'dan emekli olanlar

- Bağ-Kur'dan emekli olanlar

- Emekli sandığı emeklileri

- Yaşlılık atlığı alanlar

- Vazife malullüğü aylığı alanlar

- Malullük aylığı alanlar

- Ölüm aylığı alanlar

- Sürekli iş göremez geliri olanlar

- Ölüm geliri olanlar

- Şehit yakınları

- Gaziler

- Muharip gaziler

- Güvenlik korucuları

- Şampiyon sporcular

- Terörden zarar göre sivil vatandaşlar