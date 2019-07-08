2019 yılı Kurban Bayramı için geri sayım başlamış bulunuyor. Vatandaşların bir kısmı Kurban Bayramı'nı fırsata çevirip tatile çıkma planları yaparken bir kısmı da dini görevlerini yerine getirmek için beklemekte. En çok merak edilenler arasında Kurban Bayramı 9 gün tatil olur mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün? soruları bulunmakta. Zira, vatandaşlar programlarını bayram tatili tarihi süresine göre şekillendirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgiler doğrultusunda 2019 kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu da belli oldu. Ayrıca bir diğer merak konusu olan vekaletle kurban kesimi bedeli, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman ? Kurban Bayramı 9 gün tatil olur mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte tüm merak edilenler…

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLUR MU?

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü bitmişti. Arife günü ise pazartesi günü idrak edilmişti. Bilindiği üzere Arife günü yarım gün, bayramın 4 günü ise tam gün olarak toplamda 4,5 gün resmi izin sayılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz yıl arife tam gün idari izin olarak ilan edilmiş hafta sonu tatilleri de eklenince Kurban Bayramı’nda 9 gün idari izin yapılmıştı. 2019 yılında ise Kurban Bayramı Pazar günü başlayıp Çarşamba günü sona erecek. Düşük bir ihtimal olmasına karşın 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma’nın idari izin ilan edilmesi halinde Kurban Bayramı 2019 tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Hicri takvim ve miladi takvim arasındaki 11 – 12 günlük fark nedeniyle Kurban Bayramı da her yıl bir önceki yıl kutlandığı tarihten 11 – 12 gün önce kutlanıyor. Bu nedenle de her yıl Kurban Bayramı tarihi değişmektedir. Ayrıca bazı Arap ülkeleri ve Diyanet’in Ay’ın durumlarındaki tespit yöntemindeki farklılık nedeniyle bayram bazı yıllar Türkiye’de ve Arap ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Kurban Bayramı başlangıç tarihi 11 Ağustos Pazar günü olarak tespit edildi. Öte yandan Kurban Bayramı Arife (Arefe) günü ise 10 Ağustos Cumartesi olarak tespit edildi. Buna göre 4 gün süren Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

2019 KURBAN BEDELİ

Kurban ibadetini 2019 yılında yerine getirmek isteyenler 2019 kurban bedelini merak ediyor. Merak edilen soruya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan yanıt geldi. Erbaş yaptığı açıklamada 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini söyledi.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir. Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.