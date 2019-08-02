Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatili son dakika gelişmeleri arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Bayrama sayılı günler kala vatandaşların bayram tatilinin 9 güne bağlanması ile ilgili talepleri de yoğunlaşıyor. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı izninin 4 günden 9 güne çıkarılmasını istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 2019 Kurban Bayramı takvimine göre, Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü. Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor. Bayram tatilini daha fazla yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı'na Perşembe ve Cuma günlerinin de dahil edilmesini talep ediyor. Peki, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatili son dakika gelişmeleri haberimizde.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 2019 Kurban Bayramı takvimine göre, Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi günü. Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Buna göre Kurban Bayramı hafta sonu başlamış olacak ve Çarşamba günü akşamı sona erecek. Milyonlarca vatandaş bayram tatilinin devamındaki Perşembe ve Cuma günlerinin Kurban Bayramı tatil günlerine katılmasını istiyor.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Diyanet 2019 Kurban Bayramı tatil süresinin 4 günden 9 güne uzatılmasına dair bir açıklama yapmadı. Bu doğrultuda mevcut takvimdeki tarihler geçerli olup, Kurban Bayramı, arefe günü ile birlikte toplamda 5 gün sürecek. 11 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı 14 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. Çalışan vatandaşlar Perşembe günü işlerine geri dönecek. Bayram sonrasındaki iki günde mesai yapılacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2019

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos 2019 Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos 2019 Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos 2019 Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Tarihi Hz. Adem (a.s.) dönemine kadar uzanan kurban kesmenin gerek birey gerekse toplum açısından çeşitli faydaları bulunuyor. Birey kurban keserek Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş oluyor.