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14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:10:31

Kurban bahane

Hayvan sevgisinin arkasına saklanarak kurban ibadetini aşağılayan çevreler, bu bayramda da boy gösterdiler. CHP’li belediyeler de kurban ibadetiyle alay eden paylaşımlar yaptı.

Bu Kurban Bayramı da İslam karşıtlığını çeşitli  kılıflarla perdelemeye kalkışan kişi ve kurumlar, halkın manevi değerlerini eleştirmek ve alaya almak için birbirleriyle yarıştı. Bu kişilerin başında gelen gazeteciler Şirin Payzın ve Metin Uca, ‘hayvan ve çocuk sevgisi’ adı altında sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Türkiye ve dünyada yüz binlerce ailenin mutfağına yılda bir Kurban Bayramı’nda et girdiğini görmezden gelip, ibadeti ‘hayvan katliamı’ olarak sundular. 

“Kurban ibadet değil, hayvanlara kıymayın” diyen Metin Uca'nın kebap keyfi! 

KEBAPTAN BAHSETMEDİ 

Kesimden kaçan bir boğa için “afferin boğa... hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı” ifadelerini kullanan Payzın, büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Payzın’a, kebapçıda çektirdiği fotoğraflarla cevap verdi. Payzın, büyük bir iştahla yediği kebapların tabaklarına nasıl geldiğinden ise hiç bahsetmedi. 

“Hayvan kesmek yerine parayı eğitime bağışlayın” diyen Şirin Payzın da kebap düşkünü çıktı. 

‘UNUTULMUŞ GELENEK’ 

Metin Uca ise Twitter hesabından kurban ibadeti hakkında, içinde ‘kan dökmek’ ve ‘unutulmuş gelenek’ gibi ifadelerin bulunduğu skandal bir tweet attı. Bu mesaja tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Uca’nın ikiyüzlülüğünü deşifre etmekte de gecikmedi. Bir kullanıcı, Payzın’da olduğu gibi, kebapçıya gidip et yiyen ve bu anlarını büyük bir iştahla Instagram hesabından paylaşan Uca'nın bu fotoğraflarını, ‘Tamam Metin abi’ şeklinde ifşa etti. 

CHP'LİLER DALGA GEÇTİ 

Markalı et restoranlarında kuyruğa giren çevrelerin, kurban eti denilince birden hayvan sevgisiyle dolup taşmasındaki samimiyetsizlik tartışılırken, halkın dini değerlerine saygıdan söz eden CHP'nin maskesi de düştü. CHP'li Artvin Borçka ve Muğla Datça belediyeleri, seçmenin bayramını, kurban ibadetiyle dalga geçen mesajlarla kutladı. 

Kurban bahane
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