Kumpasın kaynağı yönetimdeki çete

FETÖ’nün Deniz Baykal’a yönelik kaset kumpası Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesini sağlamıştı. Türk siyasi tarihinin en kirli olaylarından biri olan bu kumpastan 10 yıl sonra, CHP bir kez daha daha dizayn operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Operasyon, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın köşesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede CHP'li bir isimle görüştüğü ve CHP Genel Başkanlığı için o isme yardımcı olacağı iddiasını yazmasıyla başladı.

ORTALIK KARIŞTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanan habere ilişkin FOX TV’de “Gidenleri biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum” deyip kirli planı sürdürdü. Ancak Başkan Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, ya ispat et ya da çek git” diyerek Kılıçdaroğlu’na meydan okumasının ardından ortalık karıştı. Rahmi Turan tepkiler üzerine, ‘Külliye’yi ziyaret eden kişinin Muharrem İnce, kaynağının da gazeteci Talat Atilla’ olduğunu açıkladı.

KİRLİ BİR KAMPANYA

Kumpasta kurban olarak seçilen Muharrem İnce, kendisine ve parti içi muhalefete yönelik kirli bir kampanya yürütüldüğünü belirterek “Operasyon Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildi” dedi. Yalan haberi gündeme getiren Turan’ın ‘kaynağım’ diyerek ifşa ettiği gazeteci Talat Atilla ise ‘bilgileri CHP’li bir isimden aldığını’ ve haberi CHP liderine ‘doğrulattığını’ söyleyerek topu Kılıçdaroğlu’na attı.

İNCE MEYDAN OKUDU

KANITLANIRSA KENİMİ YAKARIM

Kumpasçıların hedefindeki isim olan Muharrem İnce, dün Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınlayarak Rahmi Turan’ı yalanladı ve CHP'yi dizayn operasyonunun “Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini” söyledi. Adının, iddiaların merkezine oturacağını ilk günden tahmin ettiğini söyleyen İnce, “İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir” ifadelerini kullandı. İnce ayrıca “Kanıtlanırsa kendimi Taksim meydanında yakarım” diyerek kumpasçılara meydan okudu.

ZAMANLAMA MANİDAR

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşen Talat Atilla’ya ‘Erdoğan ve İnce’nin Külliye’de bir araya geldiği’ iddiasını doğruladı. Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya’nın programında Rahmi Turan’ın yazısıyla ilgili “Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum” diyerek görüşme yalanına destek verdi. Ocak ya da şubat ayında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimli olağan kurultaydan önce söz konusu kumpasın devreye sokulması dikkati çekti. Deniz Baykal’ı koltuğundan eden, Kemal Kılıçdaroğlu’nu da CHP Genel Başkanlığı'na taşıyan kaset skandalını üreten aynı aklın yaklaşan kurultay öncesi devreye sokulduğu konuşuluyor.

DEVREYE KÜÇÜKKAYA GİRDİ

İddianın beklendiği kadar konuşulmaması üzerine devreye, Fox TV programcısı İsmail Küçükkaya girdi. İnce’nin seçim gecesi kendisine attığı ‘adam kazandı’ mesajını tüm Türkiye’ye okuyarak CHP’lilerin büyük tepkisini çeken Küçükkaya, Kılıçdaroğlu’nu apar topar yayına çıkarıp haberi sordu. Sosyal medyada #KimAcaba etiketiyle iddiaları Türkiye’nin gündemine oturttu.

HATA YAPTIM PİŞMANIM

Sözcü başyazarı Rahmi Turan, ‘Müthiş Haber’ başlığıyla gazetede yayınlanan yazısında bahsettiği kişinin Muharrem İnce olduğunu öne sürdü, kaynak olarak ise gazeteci Talat Atilla'nın ismini verdi. Gelen yoğun tepkiler üzerine, ‘belgesiz bir haberi yazdığı için pişman olduğunu dile getiren ve bunun bir hata olduğunu’ söyleyen Turan, “Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum. Fakat bana 'Muharrem İnce' ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı 'Rahmi Turan’ın haber kaynağı ben değilim' açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim” dedi. Talat Atilla’ya söz konusu iddiayı başka bir haber kaynağının söylediğini öne süren Turan, “Kendisi de bu bilgiyi çok güvenilir olduğunu söylediği bir başka kişi tarafından elde etmiş. Bu haber kaynağının kim olduğuna yönelik tahminlerim var. Bu haber kaynağının onu da yanılttığını düşünüyorum. İsmini biliyorum ancak, onu şimdilik söylemiyorum” ifadelerini kullandı.

BİLGİYİ BİR CHP’Lİ VERDİ

Kumpasın merkezindeki isimlerden gazeteci Talat Atilla, hakkındaki iddiaları dün sabah saatlerinde “Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin” diyerek yalanladı. Ancak daha sonra Rahmi Turan, kaynağının Atilla olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Atilla, kişisel Twitter hesabında tüm ayrıntıları yazacağını söyledi.

KILIÇDAROĞLU DOĞRULADI

Atilla, söz konusu görüşmeyle ilgili bilgileri ‘CHP’li bir isimden’ aldığını ve bunu Kılıçdaroğlu’na sorduğunu açıkladı. CHP liderinin doğrulaması üzerine ‘haberi’ yayınlamaları için Uğur Dündar ve Rahmi Turan’a teklif götürdüğünü kaydetti.

KONUŞMASINI BEKLİYORUM

Dündar’ın teklifini kabul etmediğini belirten Atilla, “Bunun üzerine haberi kendi sitemde yazmaya karar verdim. Ancak Rahmi Turan'ı çaldırıp kapattığım için, ‘neden aradın’ sorusuna da yanıt olsun, hem de ilk haberi yazmasına niyetlendiğim kişi olduğu için arayarak haberi söyledim. ‘Tamam, yazarım’ dedi. Bilgileri gönderdim. Şimdi, Kemal Bey’in ve doğrulattığım CHP’li kaynağın konuşmasını bekliyorum” dedi.

PLAKALAR UYDURULMUŞ

Talat Atilla, ‘Külliye’de görüşme’ yalanını kendisine servis eden ‘CHP’li ismin’ iddiasıyla ilgili detayları da paylaştı. CHP’li haber kaynağının kendisine, Muharrem İnce’nin ‘06 SFG 4543’ plakalı araçla külliyeye giriş yaptığını, ‘06 GHJ 1290’ plakalı araçla da ayrıldığını söylediğini yazdı. Ancak her iki plaka da 9 karakterden oluşuyor. Türkiye’deki plakalar 8 karakterden fazla olamıyor.

EN BÜYÜK SİYASİ TEZGAH

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü yalanını, “Son yılların en büyük siyasi kumpaslarından biri” olarak nitelendirdi. İddianın CHP Genel Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu olduğunu belirten Dündar, “Bu bir tezgâh ve kumpas. Son yılların en büyük siyasi kumpaslarından biri bozuldu. Sayın Kılıçdaroğlu’nun daha iddiaları araştırmadan ‘doğrudur’ demesi bence bir talihsizliktir. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken Rahmi Turan'ın kaynağına ‘Muharrem İnce Saray'a gitti. Bu yüzde yüz doğru bilgidir’ diyerek gerçekle ilgisi bulunmayan iftirayı fısıldayan kumpasçıları acilen bulup ortaya çıkarmaktır” dedi. Dündar ayrıca, haberi yayınlaması için kendisine teklifte bulunan Talat Atilla’yı, “CHP’yi dizayn ediyor diye saldırırlar” diyerek geri çevirdiğini açıkladı.

BU PLAKALAR TRAFİKTE YOK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

KAYITLARDA BULUNMUYOR

Söz konusu şahsın, bahsi geçen tarihte “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı araçla çıkış yapıldığı” iddiasını anımsatan Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının söz konusu olmadığını belirtti. Altun, şöyle devam etti: “Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.”

YALAN CEPHESİ TAMAMEN ÇÖKTÜ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik şunları kaydetti: “Anlaşılıyor ki birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Kılıçdaroğlu, kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanımızın ‘Böyle bir görüşme olmadı, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun’ demesinin ardından, yalan cephesi tamamen çöktü.”

CEVAP BEKLEYEN SORULAR?

- Gazeteci Talat Atilla’ya bu yalan bilgiyi veren CHP’li kim?

- Talat Atilla, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bile doğrulattığını söylediği bu operasyonel iddiayı neden kendisi gündeme getirmedi de başka gazetecilere servis etti?

- Kılıçdaroğlu madem Muharrem İnce’nin Külliye’ye çıkıp Erdoğan’la görüştüğünü biliyordu, niçin bunu kendisi ifşa etmedi?

- Kılıçdaroğlu’nun varolduğunu iddia ettiği bu görüşmeye ilişkin elinde bir belge var mı?