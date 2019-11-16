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16 Kasım 2019 Cumartesi 08:26:06 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 09:42:36

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Dipsiz Göl açıklaması: Kurumasına neden olanlar görevden uzaklaştırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün kurumasına sebep olan kişiler görevden uzaklaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl' 'define' söylentisi üzerine kazılarak yok edilmişti. Tepki çeken olayın ardından Bakanlıktan açıklama geldi.

'GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında 15.11.2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

HAZİNE ARANMIŞTI

Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de ‘define' söylentisi üzerine yasal izinle kazı başlatılmıştı.

TOPRAKLA DOLDURULMUŞ

Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, dün alandan ayrıldı. Valiliğin, göl alanının eski haline getirildiğini açıkladığı Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanına ise bir de su akarı için plastik boru koyuldu. Su kalmayan göl alanı, taş ve toprak yığını haline döndü.

AA

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