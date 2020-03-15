Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan koronavirüs önlemi! Kütüphaneler o tarihe kadar kapalı
Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs ile ilgili tedbirlere devam ediyor. Alınan karara göre, bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapalı olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatıldığı ve planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiği belirtildi
Bakanlıktan, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
AA
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