14 Kasım 2019 Perşembe 10:59:51 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 11:00:32
Kültür ve Turizm Bakanı: Milli Sarayları Müzekart kapsamına alıyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek"
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