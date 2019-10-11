  • Bist 100
    99564.2
  • Dolar
    5,8672
  • Euro
    6,4794
  • Altın
    280,2570
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ekranı Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ekranı
TMO'nun kuru incir alım esasları belli oldu TMO'nun kuru incir alım esasları belli oldu
Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar
İçişleri Bakanı Soylu: Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü İçişleri Bakanı Soylu: Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü
Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi
Cari fazlada tarihi zirve görüldü Cari fazlada tarihi zirve görüldü
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki
Bergüzar Korel'e koruma kararı Bergüzar Korel'e koruma kararı
Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi
Kültür Bakanlığı alım yapıyor: Kültür Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kültür Bakanlığı alım yapıyor: Kültür Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Pakistan Başbakanı İmran Han: Keşmirliler korku nedir unuttu Pakistan Başbakanı İmran Han: Keşmirliler korku nedir unuttu
Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığının Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığının
Türkiye PKK/YPG’yi vurdu, ses onlardan geldi! Fransa’nın derdi belli oldu Türkiye PKK/YPG’yi vurdu, ses onlardan geldi! Fransa’nın derdi belli oldu
Dışişleri Bakanlığı: AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır Dışişleri Bakanlığı: AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır
Enerjide 7,5 milyar dolarlık kredi yapılandırıldı Enerjide 7,5 milyar dolarlık kredi yapılandırıldı
Kamil Koç 'resmen' FlixBus'a katıldı Kamil Koç 'resmen' FlixBus'a katıldı
Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de
Barış Pınarı Harekatından üzücü haber: Doğum gününde şehit oldu Barış Pınarı Harekatından üzücü haber: Doğum gününde şehit oldu
Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin
7. Koğuştaki Mucize vizyona girdi mi? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? 7. Koğuştaki Mucize vizyona girdi mi? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda?
Mehmetçik için zafer ve sefer duası Mehmetçik için zafer ve sefer duası
İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti
Suriyeli çocuklar Türk akranlarıyla buluşturulacak Suriyeli çocuklar Türk akranlarıyla buluşturulacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ekim 2019 Cuma 15:23:49 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 15:25:52

Kültür Bakanlığı alım yapıyor: Kültür Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Kültür Bakanlığı alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı; 500 kütüphaneci, 65 mimar, 50 mühendis, 50 şehir plancısı, 50 tekniker, 25 arkeolog, 25 müze araştırmacısı ve 20 tercüman alıyor. Kültür Bakanlığı personel alımına müracaat eden kimseler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Kültür Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Kültür ve Turizm Bakanlığı; 500 kütüphaneci, 65 mimar, 50 mühendis, 50 şehir plancısı, 50 tekniker, 25 arkeolog, 25 müze araştırmacısı ve 20 tercüman alımı yapıyor. 25 Eylül'de başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 9 Ekim'de sona erdi. Kültür Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuruların nasıl yapıldığı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Alımlara müracaat eden adaylar "Kültür Bakanlığı alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aratırıyor. Kültür Bakanlığı alımı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ALIMI BAŞVURULARI

25 Eylül'de başlayan başvurular 9 Ekim'de sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımına başvurular elektronik ortamda alındı. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığın www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştirdi.  

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir. Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI ALIM SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

a) Kütüphaneci:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Arkeolog:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Müze Araştırmacısı:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;

Sanat Tarihi: Sanat Tarihi programından,

Tarih: Tarih programından,

Arap Dili ve Edebiyatı: Arap Dili ve Edebiyatı programından,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Mimar:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

d) Mühendis:

— Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— İnşaat Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği veya makina mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

e) Şehir Plancısı:

— Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

f) Tekniker:

— Harita Teknikerliği için; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik Teknikerliği için; Elektrik, Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Teknikerliği için; Makine ön lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

g) Mütercim-Tercüman:

— Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren, İngilizce veya Almanca; Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim ile Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve belirtilen dillerden (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) YDS’den en az (B) düzeyinde puana veya bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan, (son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış) bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri için ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenip yayınlanan güncel tablo esas alınacaktır.)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ