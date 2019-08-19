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19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:35:21 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:42:08

Kültür Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun hayatını kaybetti! Haluk Dursun kimdir, kaç yaşındaydı?

Kültür Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun hayatını kaybetti. Kültür Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat' tan Van' ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı. Dursun'un kazada ağır yaralandığı bildirilmişti. Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği haberi az önce geldi. Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun kimdir? Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun hayatı boyunca hangi işlerde görev aldı?

Kültür Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun yaşamını yitirdi. Kültür Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat' tan Van' ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı. Dursun'un kazada ağır yaralandığı bildirilmişti. Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği haberi az önce geldi. Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

KÜLTÜR BAKAN YARDIMCISI HALUK DURSUN KİMDİR?

Ahmet Haluk Dursun, 1957 yılında Hereke'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak başladı. 

Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. “Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi” sahasında tarih doçenti A.Halûk Dursun Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında profesörlük unvanını aldı.

Akademik çalışmaları yanında kamusal alanda da önemli faaliyetleri bulunan Dursun, İBB Kültür AŞ. Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi’nin hazırlanmasında görev aldı. İçişleri Bakanlığınca Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dursun, 2005-2006 VE 2011 tarihlerinde aynı kurumda Başkan Vekilliği görevini yaptı.

2007 yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığını yürüten Dursun, 2009- 2011 yıllarında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü görevini de üstlendi. 2012 Temmuz ayı itibarıyla getirildiği Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini 2014 ortalarına kadar sürdürdü. A.Halûk Dursun, Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki görevlerinde de birçok etkinlik ve düzenlemeye imza atmış, tarihi yapıların kültürel ve tarihsel dokusunu ön plana çıkaran çalışmalara ağırlık vermiştir.

2012-2014 yılları arasında İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği Başkanlığı görevine seçilmiştir. A.Haluk Dursun, 2014 Temmuz ayında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmış, 2016 yılı Nisan ayında emekliliğini isteyerek görevinden ayrılmıştır.

26.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atanmıştır. Aynı zamanda Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.

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