25 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 21:07:29
Kulp’ta HDP provokasyonu
Bir grup HDP'li, ilçede 12 Eylül'de PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin şehit düştüğü ve 10 kişinin yaralandığı saldırının ardından HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirme yapılmasını protesto etmek istedi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yürüyüş yapan HDP'liler, terör saldırısında yakınları şehit düşen ailelere tehdit ve hakaret etti. Bunun üzerine iki grup arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede HDP ilçe binasının camlarında hasar oluştu. Polisin müdahalesiyle sona eren gerginlikte her iki gruptan aralarında HDP İlçe başkanının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
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